Объявлен состав сборной России на матч ЧМ по хоккею против Словакии
Команда Валерия Брагина выиграла оба стартовых матча, третья игра на турнире начнется в 16:15 мск.
Команда Валерия Брагина выиграла оба стартовых матча, третья игра на турнире начнется в 16:15 мск.
Состав сборной России по хоккею на матч группового этапа чемпионата мира против Словакии опубликован в Twitter национальной команды. Матч пройдет в Риге на льду Олимпийского спортивного центра.
Место в воротах снова займет Александр Самонов, который играл в первом матче против Чехии. Иван Бочаров сегодня останется на скамейке запасных.
Полностью состав сборной России выглядит так:
Вратари: Александр Самонов (Иван Бочаров); Артем Зуб — Никита Задоров, Александр Барабанов — Максим Шалунов — Дмитрий Воронков; Владислав Гавриков — Иван Проворов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Сергей Толчинский; Игорь Ожиганов — Рушан Рафиков, Андрей Кузьменко — Иван Морозов — Антон Бурдасов; Григорий Дронов, Артем
В первом матче турнира россияне с минимальным счетом обыграли Чехию (4:3). Во второй игре команда уверенно справилась с командой Великобритании (7:1).
Сборная России возглавляет группу А, набрав шесть очков в двух стартовых матчах. Команда опережает конкурентов из Словакии и Швейцарии (также набравших по 6 баллов) благодаря разнице заброшенных и пропущенных шайб.
Матч между командами России и Словакии начнется в 16:15 мск.
Все матчи турнира проходят в Риге, новый обладатель титула чемпиона мира станет известен 6 июня.