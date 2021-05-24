Объявлен состав сборной России на матч ЧМ по хоккею против Словакии

Состав сборной России по хоккею на матч группового этапа чемпионата мира против Словакии опубликован в Twitter национальной команды. Матч пройдет в Риге на льду Олимпийского спортивного центра.

Место в воротах снова займет Александр Самонов, который играл в первом матче против Чехии. Иван Бочаров сегодня останется на скамейке запасных.

Полностью состав сборной России выглядит так:

Вратари: Александр Самонов (Иван Бочаров); Артем Зуб — Никита Задоров, Александр Барабанов — Максим Шалунов — Дмитрий Воронков; Владислав Гавриков — Иван Проворов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Сергей Толчинский; Игорь Ожиганов — Рушан Рафиков, Андрей Кузьменко — Иван Морозов — Антон Бурдасов; Григорий Дронов, Артем Швец-Роговой — Владислав Каменев — Евгений Тимкин, Эмиль Галимов.

В первом матче турнира россияне с минимальным счетом обыграли Чехию (4:3). Во второй игре команда уверенно справилась с командой Великобритании (7:1).

Сборная России возглавляет группу А, набрав шесть очков в двух стартовых матчах. Команда опережает конкурентов из Словакии и Швейцарии (также набравших по 6 баллов) благодаря разнице заброшенных и пропущенных шайб.

Матч между командами России и Словакии начнется в 16:15 мск.