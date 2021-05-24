«Великое достижение для скромной сборной». Эксперт назвал Казахстан главной сенсацией ЧМ по хоккею и оценил шансы на плей-офф

«Казахстан — главная сенсация чемпионата мира. Кто бы мог подумать, что им удастся победить хозяев и действующих победителей турнира. Это великое достижение для скромной сборной, но я не думаю, что ей по силам пробиться в плей-офф. Нужно отдать должное настрою и дисциплине казахстанских игроков. В особенности стоит отметить действия голкипера. 22-летний парень без опыта игр самого высокого уровня демонстрирует очень зрелую и надежную игру. Он обязательно получит повышение в классе. Также Казахстан очень везучая команда. Однако, если смотреть статистику и общую картину игры, то заметно отставание от соперников. Я не думаю, что на длинной дистанции им удастся превзойти Норвегию, Финляндию, Германию или США. Но все равно — это веселая команда. Их игры смотреть интересно», — поделился Бранч.