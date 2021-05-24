«Великое достижение для скромной сборной». Эксперт назвал Казахстан главной сенсацией ЧМ по хоккею и оценил шансы на плей-офф

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
16:153-й периодСловакия1Россия1
Группа B
16:153-й периодЛатвия1Италия0
Группа A
тв
20:15Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
26
2
Словакия
26
3
Швейцария
26
4
Дания
23
5
Беларусь
23
6
Швеция
20
7
Чехия
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Германия
26
2
Латвия
24
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
США
23
6
Норвегия
23
7
Канада
20
8
Италия
20
16:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Великое достижение для скромной сборной». Эксперт назвал Казахстан главной сенсацией ЧМ по хоккею и оценил шансы на плей-офф

Он восхитился игрой вратаря.

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Обозреватель портала passionhockey.com Марк Бранч назвал Казахстан главной сенсацией чемпионата мира по хоккею. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил зрелую игру молодого вратаря сборной и высказался о дальнейших перспективах команды на турнире.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа B, 25.05.2021, 16:15

США-Казахстан-

«Казахстан — главная сенсация чемпионата мира. Кто бы мог подумать, что им удастся победить хозяев и действующих победителей турнира. Это великое достижение для скромной сборной, но я не думаю, что ей по силам пробиться в плей-офф. Нужно отдать должное настрою и дисциплине казахстанских игроков. В особенности стоит отметить действия голкипера. 22-летний парень без опыта игр самого высокого уровня демонстрирует очень зрелую и надежную игру. Он обязательно получит повышение в классе. Также Казахстан очень везучая команда. Однако, если смотреть статистику и общую картину игры, то заметно отставание от соперников. Я не думаю, что на длинной дистанции им удастся превзойти Норвегию, Финляндию, Германию или США. Но все равно — это веселая команда. Их игры смотреть интересно», — поделился Бранч.


Напомним, что Казахстан одержал две победы по буллитам. В первой игре была обыграна хозяйка турнира Латвия — 3:2, а затем и действующий чемпион мира Финляндия — 2:1. Одним из героев этих игр был признан голкипер сборной 22-летний Никита Бояркин. Сейчас у подопечных Юрия Михайлиса четыре очка, а следующую игру они проведут со сборной США, которая разгромила Канаду (5:1).

Встреча пройдет 25 мая.

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История чемпионатов мира
1924
Франция
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Великобритания
Великобритания
1931
Польша
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Австрия
Австрия
1965
Финляндия
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Швеция
Швеция
1974
Финляндия
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Швеция
Швеция
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