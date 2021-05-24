«Великое достижение для скромной сборной». Эксперт назвал Казахстан главной сенсацией ЧМ по хоккею и оценил шансы на плей-офф
Он восхитился игрой вратаря.
Он восхитился игрой вратаря.
Обозреватель портала passionhockey.com Марк Бранч назвал Казахстан главной сенсацией чемпионата мира по хоккею. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил зрелую игру молодого вратаря сборной и высказался о дальнейших перспективах команды на турнире.
«Казахстан — главная сенсация чемпионата мира. Кто бы мог подумать, что им удастся победить хозяев и действующих победителей турнира. Это великое достижение для скромной сборной, но я не думаю, что ей по силам пробиться в
Напомним, что Казахстан одержал две победы по буллитам. В первой игре была обыграна хозяйка турнира Латвия — 3:2, а затем и действующий чемпион мира Финляндия — 2:1. Одним из героев этих игр был признан голкипер сборной 22-летний Никита Бояркин. Сейчас у подопечных Юрия Михайлиса четыре очка, а следующую игру они проведут со сборной США, которая разгромила Канаду (5:1).
Встреча пройдет 25 мая.