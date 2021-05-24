На хоккейном ЧМ избавились от официального флага Белоруссии и заменили на БЧБ

По информации источника, мэр Риги Мартиньш Стакис заменил государственную символику на месте, где были установлены флаги стран-участниц мирового первенства.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 24.05.2021, 20:15 Чехия - Беларусь -

Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира в январе этого года. Международная федерация хоккея объяснила решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и болельщикам.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. 23 мая этого года белорусские силовики задержали главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, летевшего из Афин в Вильнюс. Самолет совершил экстренную посадку после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта Минска.