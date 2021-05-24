Выиграл два Кубка Гагарина и пробился в сборную России. История взлёта Сергея Толчинского
Армейцы пожалели денег на воспитанника, а он обошёл их в финале КХЛ и поехал на чемпионат мира.
Армейцы пожалели денег на воспитанника, а он обошёл их в финале КХЛ и поехал на чемпионат мира.
Уже сегодня, 24 мая, сборная России проводит свою третью игру на чемпионате мира 2021 года. В заявку национальной команды были включены 24 хоккеиста, для многих из которых этот турнир стал дебютом на мировых первенствах. Одним их таких хоккеистов является наиболее обсуждаемый игрок минувшего сезона КХЛ — Сергей Толчинский.
В прошлое межсезонье родной для Толчинского клуб ЦСКА отказался от услуг воспитанника. Руководство московского клуба приняло решение не повторять оффершит «Авангарда». В стане столичных армейцев посчитали, что Сергей не заслуживает тех денег, которые ему предложил омский клуб. Москвичи получили за Толчинского компенсацию, а 26-летний форвард спустя всего год стал обладателем Кубка Гагарина в составе «ястребов».
В финальной серии Толчинский с новой командой обыграл ЦСКА (4−2). При этом сам нападающий забросил решающую шайбу в шестом матче финале Кубка Гагарина (1:0) и был признан самым ценным игроком
Сергей Толчинский родился 3 февраля 1995 года в Москве. В сезоне-2011/2012 в возрасте 16 лет нападающий дебютировал в МХЛ в составе «Красной Армии». За молодёжную команду ЦСКА хоккеист провёл всего один сезон, в котором армейцы добрались до финала Кубка Харламова, где проиграли молодёжке «Авангарда». Летом 2012 года нападающий перебрался в Северную Америку, подписав контракт с клубом «Су-Сент-Мари Грейхаундз», выступающим в Хоккейной лиге Онтарио. Дебютный сезон Сергей завершил на втором месте по голам (26) и на третьем месте по набранным очкам (51) среди дебютантов OHL.
«Почему поехал в Канаду? Агенты ребят очень много про это говорили, у меня своего тогда ещё не было, но они все как один твердили, что надо уезжать. А я ещё часто ездил в “Нью-Джерси” тренироваться, так как там был один знакомый русский тренер. Поэтому мне тоже хотелось там играть. Я и за чемпионатами их следил, знал очень много молодых игроков оттуда, мы с ними знакомились на летних турнирах. Ещё зимой проходил Мировой Кубок Вызова, где были сборные до 17 лет. Мы играли в Виндзоре, я очень хорошо провёл турнир, поэтому прямо там со мной общался менеджер местной команды, говорил, что они меня задрафтуют и я поеду к ним играть. Всё это привело к желанию попробовать себя там», — цитирует игрока Sport Media News.
Весной 2013 года Толчинский принял участие в юниорском чемпионате мира, который проходил в Сочи. На домашнем турнире наша команда выступила довольно неудачно, не сумев завоевать медали. Подопечные Игоря Кравчука последовательно проиграли в полуфинале (команде США — 3:4 Б) и матче за третье место (сборной Финляндии — 1:2), заняв итоговое четвёртое место. Для 17-летнего Сергея лучшим на том мировом первенстве стал четвертьфинальный матч с командой Германии (8:4), в котором он оформил дубль.
22 августа 2013 года Толчинский подписал трёхлетний контракт новичка с «Каролиной Харрикейнз». Клуб НХЛ сразу же вернул Сергея в команду OHL, чтобы молодой нападающий там продолжал развиваться в сезоне-2013/2014. В конце своего второго сезона в «Су-Сент-Мари Грейхаундз» Толчинский подписал пробный контракт с
На стыке 2014 и 2015 годов 19-летний форвард завоевал первые медали на уровне сборной России, став финалистом молодёжного чемпионата мира. Толчинский удачно стартовал на МЧМ в Канаде, забросив две шайбы в двух первых матчах. Как и двумя годами ранее на ЮЧМ, Сергей стал главным героем четвертьфинального матча. На старте третьего периода встречи с командой США (3:2) форвард пробил будущего голкипера «Ванкувера» Тэтчера Демко, и эта шайба оказалась победной для России. В финале МЧМ Толчинский также отметился забитым голом, но наша команда проиграла хозяевам турнира (4:5), не сумев отыграть дефицит в четыре шайбы (1:5).
На долгие годы тот турнир оставался последним для Сергея за российские сборные. Следующие три сезона Толчинский безуспешно стремился закрепиться в «Каролине», сыграв за это время за команду НХЛ всего четыре матча. В АХЛ нападающий демонстрировал довольно среднюю результативность, не сумев заставить тренерский штаб «Харрикейнз»
«Мне не за что было давать больше шансов. Я играл очень нестабильно. В НХЛ никто не будет тебе просто так давать шанс и ждать, пока ты адаптируешься или заиграешь. Во второй команде есть ещё 20 игроков, помимо тебя, которые тоже хотят попасть в НХЛ. Ты должен завоевать это место, должен выделяться в каждой игре и быть на голову лучше других. У меня были периоды, когда я реально играл здорово, тогда сразу и поднимали, но такие отрезки были нечасто. В основном
21 июня 2018 года было объявлено, что Толчинский вернулся в бывший клуб ЦСКА на пробной основе. Уже во второй игре в КХЛ 23-летний нападающий забросил первую шайбу в лиге, отличившись в матче с московским «Динамо» (3:1). Дебютный сезон складывался для хоккеиста довольно неплохо, но завоевать стабильное место в составе главной команды ЦСКА Сергей не смог.
В регулярке КХЛ Толчинский сыграл 37 матчей и, чтобы получить игровую практику перед стартом
«Я не должен был играть в первом раунде
В следующем сезоне Сергей улучшил статистические показатели в КХЛ, набрав 22 (14+8) очка в 40 матчах регулярки. Весной 2020 года Толчинский дебютировал в розыгрыше Кубка Гагарина, приняв участие в трёх встречах. Его ЦСКА прошёл первый раунд
Что было дальше, все прекрасно помнят и знают. По истечении контракта с ЦСКА форвард получил статус ограниченно свободного агента. «Авангард» сделал Сергею контрактное предложение, которое не было повторено прежним клубом. Президент ЦСКА Игорь Есмантович принял решение отпустить нападающего в омский клуб.
«Толчинский попросил определённую зарплату. Мы в ЦСКА не считаем, что он её достоин. Но другой клуб посчитал, что Толчинский достоин этих денег. “Авангард” заплатил ЦСКА 85 миллионов за Толчинского и получил игрока. “Авангард” — небедный клуб», — говорил Есмантович в эфире «Радио Маяк».
«Мне агент давно говорил, что “Авангард” интересуются мной. Но я до последнего думал, что останусь в ЦСКА. Потом Омск вышел с предложением, и оно меня заинтересовало. Очень рад, что всё именно так сложилось. ЦСКА сделал своё предложение. Агент вёл переговоры, мы ждали
Победная точка в финале
Дебютный сезон в «Авангарде» сложился для 26-летнего нападающего просто волшебным образом. Канадский тренер Боб Хартли сразу же отрядил форварда в ведущее звено команды, доверил Сергею много игрового времени в большинстве, и Толчинский оправдал оказанное ему доверие. Сначала нападающий провёл лучший регулярный чемпионат в карьере, установив личные рекорды по всевозможным статическим показателям, а затем удачно сыграл и в
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1 мая 2021 года самый ценный игрок
Сергей Емельянов