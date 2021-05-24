Выиграл два Кубка Гагарина и пробился в сборную России. История взлёта Сергея Толчинского

Уже сегодня, 24 мая, сборная России проводит свою третью игру на чемпионате мира 2021 года. В заявку национальной команды были включены 24 хоккеиста, для многих из которых этот турнир стал дебютом на мировых первенствах. Одним их таких хоккеистов является наиболее обсуждаемый игрок минувшего сезона КХЛ — Сергей Толчинский.

В прошлое межсезонье родной для Толчинского клуб ЦСКА отказался от услуг воспитанника. Руководство московского клуба приняло решение не повторять оффершит «Авангарда». В стане столичных армейцев посчитали, что Сергей не заслуживает тех денег, которые ему предложил омский клуб. Москвичи получили за Толчинского компенсацию, а 26-летний форвард спустя всего год стал обладателем Кубка Гагарина в составе «ястребов».

В финальной серии Толчинский с новой командой обыграл ЦСКА (4−2). При этом сам нападающий забросил решающую шайбу в шестом матче финале Кубка Гагарина (1:0) и был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. «Чемпионат» совместно с Федерацией хоккея России и «Балтикой» рассказывает о пути российского форварда от самого начала его карьеры до попадания на первый взрослый чемпионат мира.

Начало карьеры, отъезд в Северную Америку и игра на ЮЧМ в России

Сергей Толчинский родился 3 февраля 1995 года в Москве. В сезоне-2011/2012 в возрасте 16 лет нападающий дебютировал в МХЛ в составе «Красной Армии». За молодёжную команду ЦСКА хоккеист провёл всего один сезон, в котором армейцы добрались до финала Кубка Харламова, где проиграли молодёжке «Авангарда». Летом 2012 года нападающий перебрался в Северную Америку, подписав контракт с клубом «Су-Сент-Мари Грейхаундз», выступающим в Хоккейной лиге Онтарио. Дебютный сезон Сергей завершил на втором месте по голам (26) и на третьем месте по набранным очкам (51) среди дебютантов OHL.

«Почему поехал в Канаду? Агенты ребят очень много про это говорили, у меня своего тогда ещё не было, но они все как один твердили, что надо уезжать. А я ещё часто ездил в “Нью-Джерси” тренироваться, так как там был один знакомый русский тренер. Поэтому мне тоже хотелось там играть. Я и за чемпионатами их следил, знал очень много молодых игроков оттуда, мы с ними знакомились на летних турнирах. Ещё зимой проходил Мировой Кубок Вызова, где были сборные до 17 лет. Мы играли в Виндзоре, я очень хорошо провёл турнир, поэтому прямо там со мной общался менеджер местной команды, говорил, что они меня задрафтуют и я поеду к ним играть. Всё это привело к желанию попробовать себя там», — цитирует игрока Sport Media News.

Весной 2013 года Толчинский принял участие в юниорском чемпионате мира, который проходил в Сочи. На домашнем турнире наша команда выступила довольно неудачно, не сумев завоевать медали. Подопечные Игоря Кравчука последовательно проиграли в полуфинале (команде США — 3:4 Б) и матче за третье место (сборной Финляндии — 1:2), заняв итоговое четвёртое место. Для 17-летнего Сергея лучшим на том мировом первенстве стал четвертьфинальный матч с командой Германии (8:4), в котором он оформил дубль.

Заключение контракта с «Каролиной» и первые медали на уровне сборной России

22 августа 2013 года Толчинский подписал трёхлетний контракт новичка с «Каролиной Харрикейнз». Клуб НХЛ сразу же вернул Сергея в команду OHL, чтобы молодой нападающий там продолжал развиваться в сезоне-2013/2014. В конце своего второго сезона в «Су-Сент-Мари Грейхаундз» Толчинский подписал пробный контракт с фарм-клубом «Харрикейнз» в Американской хоккейной лиге — «Шарлотт Чекерс». В АХЛ в том чемпионате Сергей провёл одну игру. Следующий сезон стал для Толчинского лучшим за карьеру в OHL: он набрал 95 (30+65) очков в 61 матче и вошёл в одну из символических сборных лиги.

На стыке 2014 и 2015 годов 19-летний форвард завоевал первые медали на уровне сборной России, став финалистом молодёжного чемпионата мира. Толчинский удачно стартовал на МЧМ в Канаде, забросив две шайбы в двух первых матчах. Как и двумя годами ранее на ЮЧМ, Сергей стал главным героем четвертьфинального матча. На старте третьего периода встречи с командой США (3:2) форвард пробил будущего голкипера «Ванкувера» Тэтчера Демко, и эта шайба оказалась победной для России. В финале МЧМ Толчинский также отметился забитым голом, но наша команда проиграла хозяевам турнира (4:5), не сумев отыграть дефицит в четыре шайбы (1:5).

«Мне не за что было давать больше шансов в НХЛ»

На долгие годы тот турнир оставался последним для Сергея за российские сборные. Следующие три сезона Толчинский безуспешно стремился закрепиться в «Каролине», сыграв за это время за команду НХЛ всего четыре матча. В АХЛ нападающий демонстрировал довольно среднюю результативность, не сумев заставить тренерский штаб «Харрикейнз» по-настоящему обратить на себя внимание. 7 мая 2018 года, когда Толчинский не сыграл в матче плей-офф АХЛ, «Чекерс» подтвердили, что он покинул команду по собственной просьбе и вернулся в Россию в качестве ограниченно свободного агента.

«Мне не за что было давать больше шансов. Я играл очень нестабильно. В НХЛ никто не будет тебе просто так давать шанс и ждать, пока ты адаптируешься или заиграешь. Во второй команде есть ещё 20 игроков, помимо тебя, которые тоже хотят попасть в НХЛ. Ты должен завоевать это место, должен выделяться в каждой игре и быть на голову лучше других. У меня были периоды, когда я реально играл здорово, тогда сразу и поднимали, но такие отрезки были нечасто. В основном два-три матча действовал отлично, а потом пять — слабо. Поэтому оправдываться, что мне просто не дали шанс, что вот подняли бы меня на 20 матчей, дали первое большинство и топовых партнёров, тогда бы я, конечно, заиграл, не буду. Это бред», — спустя время говорил Толчинский в интервью «Чемпионату».

Травма в плей-офф ВХЛ лишила Сергея победного плей-офф в КХЛ

21 июня 2018 года было объявлено, что Толчинский вернулся в бывший клуб ЦСКА на пробной основе. Уже во второй игре в КХЛ 23-летний нападающий забросил первую шайбу в лиге, отличившись в матче с московским «Динамо» (3:1). Дебютный сезон складывался для хоккеиста довольно неплохо, но завоевать стабильное место в составе главной команды ЦСКА Сергей не смог.

В регулярке КХЛ Толчинский сыграл 37 матчей и, чтобы получить игровую практику перед стартом плей-офф, был отправлен на усиление в фарм-клуб «Звезду», в составе которой получил обидную травму, поставившую крест на сезоне для форварда. За победным для ЦСКА плей-офф Сергей наблюдал уже в роли зрителя. В таком же качестве он и стал впервые в карьере обладателем Кубка Гагарина.

«Я не должен был играть в первом раунде плей-офф, а чтобы не терять форму и быть в строю, меня отправили в “Звезду”. Играть — это всегда лучше, чем просто тренироваться», — говорил Толчинский.

В следующем сезоне Сергей улучшил статистические показатели в КХЛ, набрав 22 (14+8) очка в 40 матчах регулярки. Весной 2020 года Толчинский дебютировал в розыгрыше Кубка Гагарина, приняв участие в трёх встречах. Его ЦСКА прошёл первый раунд плей-офф, после чего сезон был завершён из-за пандемии.

«Толчинский попросил определённую зарплату. ЦСКА не считает, что он её достоин»

Что было дальше, все прекрасно помнят и знают. По истечении контракта с ЦСКА форвард получил статус ограниченно свободного агента. «Авангард» сделал Сергею контрактное предложение, которое не было повторено прежним клубом. Президент ЦСКА Игорь Есмантович принял решение отпустить нападающего в омский клуб.

«Толчинский попросил определённую зарплату. Мы в ЦСКА не считаем, что он её достоин. Но другой клуб посчитал, что Толчинский достоин этих денег. “Авангард” заплатил ЦСКА 85 миллионов за Толчинского и получил игрока. “Авангард” — небедный клуб», — говорил Есмантович в эфире «Радио Маяк».

«Мне агент давно говорил, что “Авангард” интересуются мной. Но я до последнего думал, что останусь в ЦСКА. Потом Омск вышел с предложением, и оно меня заинтересовало. Очень рад, что всё именно так сложилось. ЦСКА сделал своё предложение. Агент вёл переговоры, мы ждали какого-то более выгодного варианта, но не получили его. ЦСКА не смог предложить ничего сопоставимого с “Авангардом”. И в финансах, да и мне вообще было приятно, что “Авангард” проявил такой интерес. Мне постоянно звонили менеджеры, я говорил с главным тренером. Такое отношение повлияло на мой выбор. А со стороны ЦСКА, наоборот, особого интереса я не увидел», — цитирует Толчинского Sport24.

Победная точка в финале плей-офф и гол в первом матче за сборную России на ЧМ-2021.

Дебютный сезон в «Авангарде» сложился для 26-летнего нападающего просто волшебным образом. Канадский тренер Боб Хартли сразу же отрядил форварда в ведущее звено команды, доверил Сергею много игрового времени в большинстве, и Толчинский оправдал оказанное ему доверие. Сначала нападающий провёл лучший регулярный чемпионат в карьере, установив личные рекорды по всевозможным статическим показателям, а затем удачно сыграл и в плей-офф.

В какой-то момент розыгрыша Кубка Гагарина Сергей не мог отличиться на протяжении 12 матчей кряду, однако на этом отрезке сезона он продолжал играть большую роль в успехах «ястребов», делая важные результативные передачи партнёрам. Голевое же молчание Толчинский прервал в самый нужный момент, забив победный гол в последнем матче сезона.

1 мая 2021 года самый ценный игрок плей-офф КХЛ получил вызов в национальную команду для подготовки к чемпионату мира. За взрослую сборную России Сергей дебютировал ранее в этом сезоне, сыграв на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала. Из-за сильной простуды нападающий не смог сыграть на Чешских хоккейных играх, но тренерский штаб сборной всё равно включил хоккеиста в окончательный состав на чемпионат мира, который стал для него первым на таком уровне. Стартовый матч турнира Толчинский пропустил, но уже в своей первой встрече на ЧМ-2021 поразил ворота сборной Великобритании, открыв счёт голам на мировом уровне.