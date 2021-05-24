«У команды нет психологии аутсайдера». Комментатор Олейник оценил выступление сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею
У игроков сборной Казахстана по хоккею, выступающей на чемпионате мира в
У игроков сборной Казахстана по хоккею, выступающей на чемпионате мира в
У игроков сборной Казахстана по хоккею, выступающей на чемпионате мира в
— Благодаря чему сборной Казахстана удалось одержать две победы в стартовых матчах на чемпионате мира?
— Сборная Казахстана в стартовых матчах на чемпионатах мира всегда играет хорошо. В 2016 году в Москве команда победила Швейцарию, сейчас обыграли Латвию. Только дважды подряд никогда не выигрывали, да и вообще две победы на чемпионате мира — для нас это маленький сюрприз и неожиданность со знаком плюс.
Игра с Финляндией показала, за счет чего наша команда была сильнее — это характер и бойцовские качества. Все дружно играли. Опять же, вратарь Никита Бояркин,
Победа над сборной Латвии в стартовом матче была пусть и не ожидаемая, но по силам нашей команде. Это тот соперник, с кем мы фактически на равных играем, в том числе и на клубном уровне, в КХЛ — это рижское «Динамо».
Что касается победы над сборной Финляндии, как все говорят, это сенсация и, наверное, все так и есть. Но надо смотреть на составы команд и нужно понимать, что данный чемпионат мира не такой звездный, потому что многие лучшие игроки не приехали
Составы тех команд, которые выступают на чемпионате мира, фактически представлены хоккеистами из первенств своих стран. У
— Помимо вратаря,
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— Каковы наши шансы на выход в
— У нас все шансы для того, чтобы зацепиться за четверку. Есть матчи, в которых мы не то что обязаны, но можем набрать очки, и все нам по силам. Практически все зависит от ребят и тренерского штаба. Сборная Германии является лидером нашей группы. С учетом того, как развивается немецкий хоккей, это неудивительно. Германия — серебряный призер последней Олимпиады. Я думаю, что немцы всех приучили к мысли о том, что если они и не фавориты того или иного турнира, то команда, которая точно заявит о себе. Что касается финнов, я думаю, что они потихоньку должны раскатиться и разбегаться. Они точно должны быть в
Напомним, сборная Казахстана на чемпионате мира в Риге стартовала с победы над хозяевами льда — сборной Латвии, а затем обыграла чемпионов мира финнов.
Следующую игру в группе B Казахстан проведет 25 мая со сборной США, которая разгромила Канаду (5:1). Далее предстоят матчи с Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая).