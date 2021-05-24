«У команды нет психологии аутсайдера». Комментатор Олейник оценил выступление сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

У игроков сборной Казахстана по хоккею, выступающей на чемпионате мира в топ-дивизионе в Риге (Латвия), нет психологии аутсайдера, считает известный казахстанский комментатор Александр Олейник. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил шансы команды на выход в плей-офф и назвал ключевых исполнителей в обойме Юрия Михайлиса.

— Благодаря чему сборной Казахстана удалось одержать две победы в стартовых матчах на чемпионате мира?

— Сборная Казахстана в стартовых матчах на чемпионатах мира всегда играет хорошо. В 2016 году в Москве команда победила Швейцарию, сейчас обыграли Латвию. Только дважды подряд никогда не выигрывали, да и вообще две победы на чемпионате мира — для нас это маленький сюрприз и неожиданность со знаком плюс.

Игра с Финляндией показала, за счет чего наша команда была сильнее — это характер и бойцовские качества. Все дружно играли. Опять же, вратарь Никита Бояркин, где-то благодаря стечению обстоятельств, вроде отъезда Херника Карлссона, получил возможность показать себя. Парень на деле подтверждает то, что свои вратари в Казахстане всегда были и есть, и их нужно использовать в команде.

Победа над сборной Латвии в стартовом матче была пусть и не ожидаемая, но по силам нашей команде. Это тот соперник, с кем мы фактически на равных играем, в том числе и на клубном уровне, в КХЛ — это рижское «Динамо».

Что касается победы над сборной Финляндии, как все говорят, это сенсация и, наверное, все так и есть. Но надо смотреть на составы команд и нужно понимать, что данный чемпионат мира не такой звездный, потому что многие лучшие игроки не приехали из-за того, что в НХЛ идет плей-офф, где они задействованы и не могут присоединиться к сборным.

Составы тех команд, которые выступают на чемпионате мира, фактически представлены хоккеистами из первенств своих стран. У кого-то есть возможность для усиления, у кого-то нет. Соответственно, уровень сборных не то что подравнялся, но между ними нет пропасти, как это было на прошлых турнирах, когда фиксировались двузначные счета.

— Помимо вратаря, кого-бы в сборной Казахстана Вы отметили еще?

— Кого-то отдельно выделить сложно. Но неудивительно, что в «Барысе», базовом клубе сборной, как и в национальной команде, себя проявляют Роман Старченко, Даррен Диц, отметил бы еще Джесси Блэкера, который смотрится очень здорово, и Никиту Михайлиса, Кирилла Панюкова, Алихана Асетова — это те люди, которые тащат за собой команду. Для многих из них нынешний турнир — дебютный в карьере. Может, у них нет той психологии и установок, что «мы аутсайдеры», «всем проигрываем». Парни выходят, бьются, и это хорошо. Команда немного омолодилась и ей помогает этот задор. Видно, что есть характер, все бросаются под шайбу, каждый отрабатывает, даже если кто-то другой допустил ошибку, партнеры за него исправляют ситуацию и помогают.

— Каковы наши шансы на выход в плей-офф и кто фаворит группы?

— У нас все шансы для того, чтобы зацепиться за четверку. Есть матчи, в которых мы не то что обязаны, но можем набрать очки, и все нам по силам. Практически все зависит от ребят и тренерского штаба. Сборная Германии является лидером нашей группы. С учетом того, как развивается немецкий хоккей, это неудивительно. Германия — серебряный призер последней Олимпиады. Я думаю, что немцы всех приучили к мысли о том, что если они и не фавориты того или иного турнира, то команда, которая точно заявит о себе. Что касается финнов, я думаю, что они потихоньку должны раскатиться и разбегаться. Они точно должны быть в плей-офф. У Канады слабый состав, у США состав сопоставим с финнами и, наверное, с Германией. По моим прикидкам: Германия — фаворит нашей группы, и по матчам видно, что они в идеальной форме. Как будет дальше — это вопрос.

Напомним, сборная Казахстана на чемпионате мира в Риге стартовала с победы над хозяевами льда — сборной Латвии, а затем обыграла чемпионов мира финнов.