«У команды нет психологии аутсайдера». Комментатор Олейник оценил выступление сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
16:15ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
16:15ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
20:15Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
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3.06Не началсяQF1
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QF6
1/4 финала
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SF2
1/2 финала
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Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
36
3
Швейцария
26
4
Дания
23
5
Беларусь
23
6
Швеция
20
7
Чехия
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Латвия
37
2
Германия
26
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
США
23
6
Норвегия
23
7
Канада
20
8
Италия
30
18:03 (мск), источник: Vesti.kz

«У команды нет психологии аутсайдера». Комментатор Олейник оценил выступление сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

У игроков сборной Казахстана по хоккею, выступающей на чемпионате мира в топ-дивизионе в Риге (Латвия), нет психологии аутсайдера, считает известный казахстанский комментатор Александр Олейник. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил шансы команды на выход плей-офф и назвал ключевых исполнителей в обойме Юрия Михайлиса.

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Источник: iihf.com

У игроков сборной Казахстана по хоккею, выступающей на чемпионате мира в топ-дивизионе в Риге (Латвия), нет психологии аутсайдера, считает известный казахстанский комментатор Александр Олейник. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил шансы команды на выход в плей-офф и назвал ключевых исполнителей в обойме Юрия Михайлиса.

— Благодаря чему сборной Казахстана удалось одержать две победы в стартовых матчах на чемпионате мира?

— Сборная Казахстана в стартовых матчах на чемпионатах мира всегда играет хорошо. В 2016 году в Москве команда победила Швейцарию, сейчас обыграли Латвию. Только дважды подряд никогда не выигрывали, да и вообще две победы на чемпионате мира — для нас это маленький сюрприз и неожиданность со знаком плюс.

Игра с Финляндией показала, за счет чего наша команда была сильнее — это характер и бойцовские качества. Все дружно играли. Опять же, вратарь Никита Бояркин, где-то благодаря стечению обстоятельств, вроде отъезда Херника Карлссона, получил возможность показать себя. Парень на деле подтверждает то, что свои вратари в Казахстане всегда были и есть, и их нужно использовать в команде.

Победа над сборной Латвии в стартовом матче была пусть и не ожидаемая, но по силам нашей команде. Это тот соперник, с кем мы фактически на равных играем, в том числе и на клубном уровне, в КХЛ — это рижское «Динамо».

Что касается победы над сборной Финляндии, как все говорят, это сенсация и, наверное, все так и есть. Но надо смотреть на составы команд и нужно понимать, что данный чемпионат мира не такой звездный, потому что многие лучшие игроки не приехали из-за того, что в НХЛ идет плей-офф, где они задействованы и не могут присоединиться к сборным.

Составы тех команд, которые выступают на чемпионате мира, фактически представлены хоккеистами из первенств своих стран. У кого-то  есть возможность для усиления, у кого-то  нет. Соответственно, уровень сборных не то что подравнялся, но между ними нет пропасти, как это было на прошлых турнирах, когда фиксировались двузначные счета.

— Помимо вратаря, кого-бы в сборной Казахстана Вы отметили еще?

— Кого-то  отдельно выделить сложно. Но неудивительно, что в «Барысе», базовом клубе сборной, как и в национальной команде, себя проявляют Роман Старченко, Даррен Диц, отметил бы еще Джесси Блэкера, который смотрится очень здорово, и Никиту Михайлиса, Кирилла Панюкова, Алихана Асетова — это те люди, которые тащат за собой команду. Для многих из них нынешний турнир — дебютный в карьере. Может, у них нет той психологии и установок, что «мы аутсайдеры», «всем проигрываем». Парни выходят, бьются, и это хорошо. Команда немного омолодилась и ей помогает этот задор. Видно, что есть характер, все бросаются под шайбу, каждый отрабатывает, даже если кто-то  другой допустил ошибку, партнеры за него исправляют ситуацию и помогают.

— Каковы наши шансы на выход в плей-офф и кто фаворит группы?

— У нас все шансы для того, чтобы зацепиться за четверку. Есть матчи, в которых мы не то что обязаны, но можем набрать очки, и все нам по силам. Практически все зависит от ребят и тренерского штаба. Сборная Германии является лидером нашей группы. С учетом того, как развивается немецкий хоккей, это неудивительно. Германия — серебряный призер последней Олимпиады. Я думаю, что немцы всех приучили к мысли о том, что если они и не фавориты того или иного турнира, то команда, которая точно заявит о себе. Что касается финнов, я думаю, что они потихоньку должны раскатиться и разбегаться. Они точно должны быть в плей-офф. У Канады слабый состав, у США состав сопоставим с финнами и, наверное, с Германией. По моим прикидкам: Германия — фаворит нашей группы, и по матчам видно, что они в идеальной форме. Как будет дальше — это вопрос.

Напомним, сборная Казахстана на чемпионате мира в Риге стартовала с победы над хозяевами льда — сборной Латвии, а затем обыграла чемпионов мира финнов.

Следующую игру в группе B Казахстан проведет 25 мая со сборной США, которая разгромила Канаду (5:1). Далее предстоят матчи с Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая).

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1920
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1
Канада
Канада
2
США
США
3
Чехословакия
Чехословакия
1924
Франция
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Великобритания
Великобритания
1973
СССР
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
2010
Германия
1
Чехия
Чехия
2
Россия
Россия
3
Швеция
Швеция
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