Ротенберг объяснил, почему в сборной России решили не ждать Капризова

«Он завтра играет, а у нас очень сжатые сроки, при которых даже один день имеет большую разницу.

Вопрос визы тоже стоит на повестке, так как без неё потребуются два дополнительных дня. Также всегда возникают вопросы по клубу, так как у Капризова заканчивается контракт, ему предстоят серьёзные переговоры, поэтому мы не можем рисковать.