Россия проиграла словакам на ЧМ впервые за 17 лет! С таким унылым хоккеем Брагину не поможет и Тарасенко
Беззубая игра «Красной машины».
Беззубая игра «Красной машины».
Вопреки тому, что изначально главным событием понедельника на чемпионате мира должен был матч Россия — Словакия, внимание на себя перетянула новость о скором приезде трех наших энхаэловцев. Но прибытие Тарасенко, Орлова и Самсонова в Ригу вопрос хоть и обозримого, но
И глядя на то, как сборная России начала первый период, больше всего за свои позиции должны переживать защитники. С интервалом всего в несколько минут «пожар» у своих ворота разводили совершенно разные игроки. Словаки создавали моменты даже в присутствии лучшей, как казалось на бумаге, пары Проворов — Гавриков. Не идеален был и Рафиков, чьи акции изначально были не особо высоки. А выручал их раз за разом не
Если кто и радовал игрой из наших защитников, то это Никита Задоров. Только за первые 20 минут он провел
Апатию в атаке можно было объяснить отсутствием травмированных Окулова и, особенно, Григоренко. Но ведь еще в матче с британцами в состав довольно успешно внедрили Толчинского. Да и другие наши форварды по идее должны были активизироваться на фоне новости о приезде Тарасенко. Но куда интереснее всех нападающих сборной России смотрелся 22-летний словак Мариан Студенич, который в минувшем сезоне дебютировал за «Нью-Джерси». У словаков вообще самая молодая команда на чемпионате мира после Канады. И этот драйв, присущий молодости, скрыть было трудно.
При всех огрехах наших защитников на своей половине площадки, они пытались быть полезными на чужой. Взять хотя бы подключение Проворова, который открылся на левом фланге под проникающую передачу Барабанова. Часто получали шайбу и его партнеры по обороне, но в большинстве случаев их броски принимали на себя словаки. Шайба попросту вязла в
Представить, что было бы, откатись словаки при счете 1:0, не трудно. Противоядие от такого сценария одно — быстрый ответный гол. В этом нашим парням помог Павол Скалицки, уже через 20 секунд нарушивший правила. Это было второе большинство сборной России, но если первое разбилось перерывом, то на этот раз россияне все сделали как следует. Слепышев вывел Толчинского на бросок, тот зарядил что есть силы, а Барабанов подправил шайбу с пятака! Словаки было начали возмущаться, разглядев у
После небольшой вакханалии в первом периоде оборона сборной России таких серьезных сбоев уже не давала. Но при этом и с созиданием у нашей команды было не все гладко. Подопечные Брагина пытались играть первым номером, однако дальше контроля шайбы дело не шло. Вылезать на чистый лед россиянам почти не удавалось. Словаки, нужно отдать им должное, играли организованно и самоотверженно.
У каждой медали есть две стороны. То, что показывали команды России и Словакии, а особенно в третьем периоде, можно назвать почти безошибочным хоккеем с четким выполнением задания. Но это для гурманов. А вот для обывателей такой хоккей вполне может стать действенной антирекламой чемпионатов мира. Событийность стремилась к нулю, темп был невысок, а пустые трибуны лишь обостряли общую атмосферу гнетущести.
И ладно бы такой матч наша команда выиграла. Любой условно «скучный» хоккей может быть скрашен положительным результатом. Но не в этот раз. Не самый обязательный толчок клюшкой со стороны Шалунова привел к голу словаков в большинстве. Мартину Геранту помог рикошет, но уже завтра никто не вспомнит, что забросить победную шайбу словакам удалось при участии Фортуны.
Печальнее всего, что команда Брагина не смогла сотворить хоть