«Пижонов наказывают!» Борис Михайлов — о поражении сборной России от Словакии

«Главная причина поражения — настрой. По первому периоду было видно, что настрой вальяжный. Я надеялся на то, что у нас что-то изменится.

Не знаю, что говорил Валерий Брагин в перерыве, но второй период ничего не изменил. А если брать и разбирать, то и разбирать нечего! Во всех звеньях есть проблемы. По-русски скажу: пижонов наказывают! Думаю, такая игра послужит нашей сборной уроком. Если ты приезжаешь на чемпионат мира, ты выкладываешься в каждой игре от начала и до конца.