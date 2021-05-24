Латвия вышла на первое место в группе! Забили три гола Италии, ещё два не засчитали

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
16:15ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
16:15ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
20:15Не началсяЧехия
Беларусь
Группа B
тв
20:15Не началсяГермания
Канада
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
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Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
36
3
Швейцария
26
4
Дания
23
5
Беларусь
23
6
Швеция
20
7
Чехия
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Латвия
37
2
Германия
26
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
США
23
6
Норвегия
23
7
Канада
20
8
Италия
30
19:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Латвия вышла на первое место в группе! Забили три гола Италии, ещё два не засчитали

Команда Боба Хартли набирает очки в каждой встрече на чемпионате мира 2021.

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Источник: https://iihf.com

Чемпионат мира по хоккею — 2021 в Латвии не перестаёт удивлять! Ни один день турнира ещё не обошёлся без сенсаций: в пятницу хозяева форума всухую обыграли сборную Канады, на следующий день датчане неожиданно оказались сильнее соседей из Швеции, а вчера сюрпризы преподнесли сборные Казахстана и Беларуси, одержав исторические победы в матчах с двумя сильнейшими скандинавскими сборными — Финляндией и всё той же Швецией соответственно. В общем, скучать на этом чемпионате мира не приходится.

Авторам первой их случившихся сенсаций — Латвии — сегодня предстояло реабилитироваться за не менее неожиданное поражение в игре с командой Казахстана. Подопечные Боба Хартли отдали очень много сил на матч с «кленовыми листьями», и во встрече с казахстанцами этих самых сил латвийцам попросту не хватило. Вчера же сборная Латвии получила день отдыха, и к игре итальянцами она должна была подойти в хороших физических кондициях. К тому же наставник прибалтов сделал некоторые перестановки в составе, оставив вне заявки нескольких основных игроков, включая двоих «легионеров» — голкипера Матиса Кивлениекса и защитника Яниса Якса.

Сборная Италии на этом турнире также немного удивила — после двух матчей на её счету было больше голов, чем у сборных Канады и Финляндии вместе взятых. Забивать итальянцы могли и в самом начале сегодняшнего матча, но резервный голкипер хозяев Иварс Пунненовс был на месте. Латвийцы впервые за весь чемпионат стали играть первым номером. Они хорошо комбинировали в зоне соперника и несколько раз имели хорошие шансы на гол, но на последнем рубеже был надёжен Джастин Фацио. Однако один раз он всё-таки пропустил — Кулда бросил от синей линии, и от клюшки защитника итальянцев Энрико Мильоранци шайба пересекла линию ворот.

Правда, арбитр тут же показал, что гол засчитан не будет. Даугавиньш подтолкнул голкипера сборной Италии и помешал ему среагировать на рикошет.

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Во втором периоде давление сборной Латвии стало более ощутимым. Это едва не вылилось в ранний гол Дарзиньша, но после его броска шайба угодила в крестовину. Латвийцы продолжали наседать на ворота итальянцев, но свою команду раз за разом продолжал выручать Фацио.

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Но и он вскоре ничем не сумел помочь сборной Италии. Защитники гостей потеряли концентрацию и выложили шайбу прямо на клюшку Мартиньшу Карсумсу. Тот с радостью принял подарок и со второй попытки отправил игровой снаряд в ворота.

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К концу периода итальянцы совсем потеряли концентрацию и позволили латвийцам отличиться ещё раз. Но и этот гол не был засчитан. Микс Индрашис сначала попал в штангу, а затем затолкал шайбу в ворота, но сделал это с помощью конька. «Не тот спорт!», — иронизировал официальный «твиттер» ИИХФ.

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В финале второй двадцатиминутки произошла небольшая потасовка — Рональд Кениньш толкнул соперника на борт, и за своего товарища по команде тут же вступились остальные итальянцы. В результате Кениньш получил 2+10, и ещё один игрок с каждой стороны получил малый штраф за грубость.

Италии удалось реализовать большинство спустя считанные секунды после перерыва. Нанеся всего три броска за второй период, они с первой же попытки пробили Пунненовса в третьем отрезке. Шикарный кистевой удался Алексу Петану. Но и этот гол отменили — в третий раз за матч! Штаб Боба Хартли запросил видеоповтор, на котором выяснилось, что при входе итальянцев в зону один из них оказался в положении вне игры.

В оставшееся время игра проходила в одном ключе — латвийцы играли осторожно, выдвигаясь в зону соперника малыми силами и стараясь лишний раз не рисковать, а итальянцы так и не смогли ничего предложить в атаке. И даже замена героя матча Джастина Фацио, совершившего 41 сейв, на шестого полевого игрока не принесла сборной Италии ничего, кроме ещё двух пропущенных шайб. Сначала отличился Лаурис Дарзиньш, уложив финтом на лёд Алекса Петана, а затем Карсумс оформил дубль и установил окончательный счёт матча.

3:0 — команда Боба Хартли стала на три очка ближе к своей цели и вырвалась на первое место в группе. Вечером их могут обойти только немцы, которые встретятся со сборной Канады.

Латвия
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Италия
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