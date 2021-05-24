Латвия вышла на первое место в группе! Забили три гола Италии, ещё два не засчитали

Чемпионат мира по хоккею — 2021 в Латвии не перестаёт удивлять! Ни один день турнира ещё не обошёлся без сенсаций: в пятницу хозяева форума всухую обыграли сборную Канады, на следующий день датчане неожиданно оказались сильнее соседей из Швеции, а вчера сюрпризы преподнесли сборные Казахстана и Беларуси, одержав исторические победы в матчах с двумя сильнейшими скандинавскими сборными — Финляндией и всё той же Швецией соответственно. В общем, скучать на этом чемпионате мира не приходится.

Авторам первой их случившихся сенсаций — Латвии — сегодня предстояло реабилитироваться за не менее неожиданное поражение в игре с командой Казахстана. Подопечные Боба Хартли отдали очень много сил на матч с «кленовыми листьями», и во встрече с казахстанцами этих самых сил латвийцам попросту не хватило. Вчера же сборная Латвии получила день отдыха, и к игре итальянцами она должна была подойти в хороших физических кондициях. К тому же наставник прибалтов сделал некоторые перестановки в составе, оставив вне заявки нескольких основных игроков, включая двоих «легионеров» — голкипера Матиса Кивлениекса и защитника Яниса Якса.

Сборная Италии на этом турнире также немного удивила — после двух матчей на её счету было больше голов, чем у сборных Канады и Финляндии вместе взятых. Забивать итальянцы могли и в самом начале сегодняшнего матча, но резервный голкипер хозяев Иварс Пунненовс был на месте. Латвийцы впервые за весь чемпионат стали играть первым номером. Они хорошо комбинировали в зоне соперника и несколько раз имели хорошие шансы на гол, но на последнем рубеже был надёжен Джастин Фацио. Однако один раз он всё-таки пропустил — Кулда бросил от синей линии, и от клюшки защитника итальянцев Энрико Мильоранци шайба пересекла линию ворот.

Правда, арбитр тут же показал, что гол засчитан не будет. Даугавиньш подтолкнул голкипера сборной Италии и помешал ему среагировать на рикошет.

Во втором периоде давление сборной Латвии стало более ощутимым. Это едва не вылилось в ранний гол Дарзиньша, но после его броска шайба угодила в крестовину. Латвийцы продолжали наседать на ворота итальянцев, но свою команду раз за разом продолжал выручать Фацио.

Но и он вскоре ничем не сумел помочь сборной Италии. Защитники гостей потеряли концентрацию и выложили шайбу прямо на клюшку Мартиньшу Карсумсу. Тот с радостью принял подарок и со второй попытки отправил игровой снаряд в ворота.

К концу периода итальянцы совсем потеряли концентрацию и позволили латвийцам отличиться ещё раз. Но и этот гол не был засчитан. Микс Индрашис сначала попал в штангу, а затем затолкал шайбу в ворота, но сделал это с помощью конька. «Не тот спорт!», — иронизировал официальный «твиттер» ИИХФ.

В финале второй двадцатиминутки произошла небольшая потасовка — Рональд Кениньш толкнул соперника на борт, и за своего товарища по команде тут же вступились остальные итальянцы. В результате Кениньш получил 2+10, и ещё один игрок с каждой стороны получил малый штраф за грубость.

Италии удалось реализовать большинство спустя считанные секунды после перерыва. Нанеся всего три броска за второй период, они с первой же попытки пробили Пунненовса в третьем отрезке. Шикарный кистевой удался Алексу Петану. Но и этот гол отменили — в третий раз за матч! Штаб Боба Хартли запросил видеоповтор, на котором выяснилось, что при входе итальянцев в зону один из них оказался в положении вне игры.

В оставшееся время игра проходила в одном ключе — латвийцы играли осторожно, выдвигаясь в зону соперника малыми силами и стараясь лишний раз не рисковать, а итальянцы так и не смогли ничего предложить в атаке. И даже замена героя матча Джастина Фацио, совершившего 41 сейв, на шестого полевого игрока не принесла сборной Италии ничего, кроме ещё двух пропущенных шайб. Сначала отличился Лаурис Дарзиньш, уложив финтом на лёд Алекса Петана, а затем Карсумс оформил дубль и установил окончательный счёт матча.