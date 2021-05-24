«Это скотство. Мэра нужно отправить к психиатру». Тихонов — о замене белорусского флага в Риге на бело-красно-белый

«Такой поступок — абсолютное скотство. Мэра Риги нужно отправить к психиатру. Сидят у себя в Латвии, девятый хрен без соли доедают. Ни экономики, нихрена нет, а они чего-то еще пыжатся. Стыдно просто. Отдали им чемпионат мира, а они политический скандал устраивают. Посмотрите, какие игры там проводятся?! У нас ветераны в хоккей лучше играют. Что это за хоккей такой — ни силовой борьбы, ни эмоций!

А что сделает Фазель?! Ему американцы через МОК говорят, что делать. Раньше спорт был вне политики и весь мир был прикован к Олимпиадам и чемпионатам мира. А сейчас что творят?! Вот такие подонки-мэры и делают таким спорт. Какое твое собачье дело вообще?! Лучше занимайся чистотой улиц, гражданами и благоустройством. А он про какой-то терроризм! Болван!