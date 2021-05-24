«Вышли расхлябанными, недонастроились». Игроки и тренеры сборной России — о провале со Словакией

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
16:15ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
16:15ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
20:15ПерерывЧехия0Беларусь0
Группа B
тв
20:15ПерерывГермания2Канада1
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
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1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
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2
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36
3
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26
4
Дания
23
5
Беларусь
23
6
Швеция
20
7
Чехия
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Латвия
37
2
Германия
26
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
США
23
6
Норвегия
23
7
Канада
20
8
Италия
30
19:57 (мск), источник: Sport24

«Вышли расхлябанными, недонастроились». Игроки и тренеры сборной России — о провале со Словакией

За поражение ответили Брагин, Проворов и Каменев.

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Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею, уступив команде Словакии со счетом 1:3. После игры с журналистами побеседовали главный тренер Валерий Брагин, защитник Иван Проворов и нападающий Владислав Каменев.

Валерий Брагин, главный тренер сборной России:

«Правда есть в том, что была расхлябанность. Скажем так, в дальнейшем знаем, как работать в этом плане. Противник за счет самоотдачи выиграл. Для нас это хороший урок. Без полной самоотдачи на этом турнире никого не обыграть. Не могу точно сказать, что с Кузьменко, дальше доктора должны сказать. Все в прессе объяснили по вызову игроков из НХЛ.

Григоренко готовится, там повреждение, готовим к дальнейшем матчам. Креатива немного не хватило, в большинстве тоже не хватило. Шалунов удаляется? Беседы со всеми ведем, нужно все отрицательные стороны убирать. Но так случилось. Надо еще пересмотреть момент, сейчас сложно сказать, оправданное ли было удаление. Но удаляться в концовке не надо. Надеемся, что в дальнейшем он будет играть за счет своих хороших качеств.

Источник: РИА "Новости"

У Окулова серьезная ситуация, но все-таки надеемся. Сложный вопрос, он здесь с командой.

Зачем 9 защитников? Пока с заявкой ничего не ясно, думать будем. Нестеров сыграет с Данией. Сейчас будем думать, какой состав пойдет на игру. Уедут ли игроки, не попавшие в заявку? Все здесь будут до конца. Здесь выбор личного характера. Останутся и будут болеть.

Сейчас сложно сказать, когда смогут сыграть Тарасенко, Самсонов и Орлов. Не знаем, когда прилетят ребят. Если завтра прилетят, то в концовке группового этапа смогут сыграть. У Самсонова огромное желание играть за сборную. Когда приедет, тренер вратарей будет с ним общаться, смотреть на него. Опыт НХЛ, конечно, хороший, к тому же прекрасно знаю Илью. Но место первого номера никому не гарантировано. У Самонова сегодня была хорошая игра.

Иван Проворов, защитник сборной России:

«Главный вывод — надо начинать с первых минут, нет времени раскачиваться на этом турнире. Все команды начинать хорошо, нужно в зоне нападения играть попроще, в каких-то местах похитрее, нужно больше трафика перед воротами. Надо не пытаться всегда забить красивый гол, можно просто набросить и забить. Сделаем правильные выводы и подойдем готовыми к следующему матчу.

Видео
Россия проиграла Словакии со счетом 1:3

Головой шайбу выбил? Там отдали защитнику соперника на синей линии, он бросил, шайба летела высоко, рукой не успел поймать, пришлось головой в сторону отбивать. Прошедший год для всех был непростым. У всех равные условия, поэтому все готовились, все хотят выиграть. Кто хочет больше — тот победит. Мы должны на каждую игру настраиваться как на последнюю.

Пока работается отлично с Шафрановым (тренер по сборной России, отвечающий за большинство — прим. Sport24). Тут площадка другая, сначала было непривычно, пока вкатываемся. Надо добавлять. Думаю, еще пару дней и все будет лучше. Если мы будем играть одним кулаком, тогда все у нас получится.

Ждем Самсонова, Орлова, Тарасенко. Хорошая новость, что они приедут, они нам помогут, это сильные ребята. Что касается фавориты мы или нет, это неважно, нам нужно выходить на каждый матч заряженными.

Владислав Каменев, нападающий сборной России:

«Наверное, мы не недонастроились. Вышли, можно сказать, расхлябанными, потом вроде поймали свой ритм, начали лучше играть. Моменты не реализовали, хотя их было достаточно, не получилось забить. Соперник много блокировал бросков, клюшки встык ставили. Надо было хитрее сыграть».

Словакия
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Россия
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