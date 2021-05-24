«Вышли расхлябанными, недонастроились». Игроки и тренеры сборной России — о провале со Словакией

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Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею, уступив команде Словакии со счетом 1:3. После игры с журналистами побеседовали главный тренер Валерий Брагин, защитник Иван Проворов и нападающий Владислав Каменев.

Валерий Брагин, главный тренер сборной России:

«Правда есть в том, что была расхлябанность. Скажем так, в дальнейшем знаем, как работать в этом плане. Противник за счет самоотдачи выиграл. Для нас это хороший урок. Без полной самоотдачи на этом турнире никого не обыграть. Не могу точно сказать, что с Кузьменко, дальше доктора должны сказать. Все в прессе объяснили по вызову игроков из НХЛ.

Григоренко готовится, там повреждение, готовим к дальнейшем матчам. Креатива немного не хватило, в большинстве тоже не хватило. Шалунов удаляется? Беседы со всеми ведем, нужно все отрицательные стороны убирать. Но так случилось. Надо еще пересмотреть момент, сейчас сложно сказать, оправданное ли было удаление. Но удаляться в концовке не надо. Надеемся, что в дальнейшем он будет играть за счет своих хороших качеств.

У Окулова серьезная ситуация, но все-таки надеемся. Сложный вопрос, он здесь с командой.

Зачем 9 защитников? Пока с заявкой ничего не ясно, думать будем. Нестеров сыграет с Данией. Сейчас будем думать, какой состав пойдет на игру. Уедут ли игроки, не попавшие в заявку? Все здесь будут до конца. Здесь выбор личного характера. Останутся и будут болеть.

Сейчас сложно сказать, когда смогут сыграть Тарасенко, Самсонов и Орлов. Не знаем, когда прилетят ребят. Если завтра прилетят, то в концовке группового этапа смогут сыграть. У Самсонова огромное желание играть за сборную. Когда приедет, тренер вратарей будет с ним общаться, смотреть на него. Опыт НХЛ, конечно, хороший, к тому же прекрасно знаю Илью. Но место первого номера никому не гарантировано. У Самонова сегодня была хорошая игра.

Иван Проворов, защитник сборной России:

«Главный вывод — надо начинать с первых минут, нет времени раскачиваться на этом турнире. Все команды начинать хорошо, нужно в зоне нападения играть попроще, в каких-то местах похитрее, нужно больше трафика перед воротами. Надо не пытаться всегда забить красивый гол, можно просто набросить и забить. Сделаем правильные выводы и подойдем готовыми к следующему матчу.

Головой шайбу выбил? Там отдали защитнику соперника на синей линии, он бросил, шайба летела высоко, рукой не успел поймать, пришлось головой в сторону отбивать. Прошедший год для всех был непростым. У всех равные условия, поэтому все готовились, все хотят выиграть. Кто хочет больше — тот победит. Мы должны на каждую игру настраиваться как на последнюю.

Пока работается отлично с Шафрановым (тренер по сборной России, отвечающий за большинство — прим. Sport24). Тут площадка другая, сначала было непривычно, пока вкатываемся. Надо добавлять. Думаю, еще пару дней и все будет лучше. Если мы будем играть одним кулаком, тогда все у нас получится.

Ждем Самсонова, Орлова, Тарасенко. Хорошая новость, что они приедут, они нам помогут, это сильные ребята. Что касается фавориты мы или нет, это неважно, нам нужно выходить на каждый матч заряженными.

Владислав Каменев, нападающий сборной России: