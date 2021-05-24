Защитник сборной Казахстана дисквалифицирован на чемпионате мира по хоккею

Игрок наказан независимым дисциплинарным комитетом ИИХФ за удар соперника клюшкой.

Решение было принято после рассмотрения эпизода, произошедшего на 58 минуте матча против Финляндии в отношении защитника Олли Мяятя.

Сведберг пропустит мат против США, который состоится во вторник, 25 мая, и начнется в 19:15 по времени Нур-Султана. Он вернется в среду, 26 мая, на матч против Германии.