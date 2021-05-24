Защитник сборной Казахстана дисквалифицирован на чемпионате мира по хоккею
Защитник сборной Казахстана по хоккею Виктор Сведберг дисквалифицирован на один матч чемпионата мира, розыгрыш которого в
Защитник сборной Казахстана по хоккею Виктор Сведберг дисквалифицирован на один матч чемпионата мира, розыгрыш которого в
Игрок наказан независимым дисциплинарным комитетом ИИХФ за удар соперника клюшкой.
Решение было принято после рассмотрения эпизода, произошедшего на 58 минуте матча против Финляндии в отношении защитника Олли Мяятя.
Сведберг пропустит мат против США, который состоится во вторник, 25 мая, и начнется в 19:15 по времени
Напомним, в первых двух играх ЧМ-2021 сборная Казахстана одержала победы, сначала обыграв хозяйку турнира сборную Латвии, а затем действующего чемпиона Финляндию. Подопечные Юрия Михайлиса обновили лучший результат по набранным очкам в обновленном формате элитных раундов чемпионатов мира.