Бывший вратарь «Спартака», ноль реальных энхаэловцев. Кому проиграла Россия
Рассказываем про состав сборной Словакии.
Рассказываем про состав сборной Словакии.
Словакия уже восемь лет не выходила в
При этом ситуация стала немного выправляться: у словаков появились интересные проспекты, которые претендуют на первый раунд драфта (за 16 последних лет там выбрали только одного) 2022 года, — защитник Немец и форвард Слафковски. И они в 17 лет даже заявлены на этот ЧМ — против России, правда, не играли.
Кахаэловцев в этом составе всего двое — основной вратарь Гудачек, несколько лет выступавший за «Спартак» (где он продолжит карьеру — пока неизвестно), и форвард Лишка из «Северстали» (16 очков в 48 матчах). Плюс должны добавиться еще двое нападающих из первой тройки (оба отдали сегодня по 2 передачи) — Гривик перейдет в «Торпедо», а Цехлариком интересуется «Авангард». Первый раньше уже играл в КХЛ за «Витязь» (15 очков в 26 матчах в сезоне-2018/19).
Из остального состава можно выделить
Назвать этот состав словаков совсем слабым нельзя — в нем много молодых хоккеистов даже без учета тех самых 17-летних юниоров, а средний возраст команды меньше 25 лет. Однако игроков, сравнимых по уровню с россиянами, в нем тоже немного, —
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