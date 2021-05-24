«Мы обыграли невероятную команду!» Счастье словаков после сенсационной победы над Россией

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Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира 2021 года по хоккею. В третьем матче на мировом первенстве российская команда уступила сборной Словакии (1:3). Благодаря этой победе словацкая команда возглавила группу A, став первым участником турнира, которому удалось набрать девять очков из девяти возможных. После завершения матча главный тренер словаков Крэйг Рэмзи, генеральный менеджер Мирослав Шатан, а также игроки команды прокомментировали первую победу над сборной России на чемпионатах мира за 17 лет.

«Словаки показали, что могут обыгрывать главных звёзд России из СКА и ЦСКА»

Одним из главных героев матча стал голкипер сборной Словакии Юлиус Гудачек, отразивший 27 бросков. Для 32-летнего вратаря этот матч был особенным, ведь на протяжении последних трёх лет он играл в КХЛ за «Спартак», но в это межсезонье не получил предложения о продлении контракта. Ещё одним интересным обстоятельством являлся тот факт, что бывший генменеджер московского клуба Алексей Жамнов работает в сборной России, как и экс-тренер вратарей красно-белых Стефан Перссон. Именно об этом в своём больше спиче и говорил Гудачек.

«Для меня это был особенный матч, ведь я знаю всех игроков в сборной России. Их генменеджер был моим генменеджером в «Спартаке», их тренер вратарей работал со мной в «Спартаке». Большая победа для меня, но в первую очередь для команды. Счастлив, что сегодня победили, это не случайность. Мы играли лучше России, хорошо катались, держали шайбу, создавали моменты. Это важно для нашей уверенности в том, что мы можем обыгрывать любого на этом чемпионате мира.

Уверенность сейчас из нас так и прёт, но надо идти дальше, продолжать играть так же. У нас молодая команда — есть ребята 17, 18, 19 лет, для которых это первый чемпионат мира. Забавно, что мы с ещё одним вратарём Конрадом — одни из главных старичков в команде. Это новая ситуация для меня, раньше я как раз был молодым, а теперь я уже ветеран, стараюсь помогать команде. Нам надо продолжать играть в том же духе. Следующий матч будет очень важен, у Швейцарии одна из лучших команд на турнир.

Я играл не ради нового контракта в КХЛ. Клубы КХЛ и так меня знают, я там играю уже несколько лет. Очень счастлив, что мы обыграли Россию. Показали им, что словацкие игроки — не только вратари — могут играть в КХЛ, в сильных командах КХЛ. Сказать, по правде, сейчас многие клубы КХЛ хотят иметь в составе только финнов и шведов, думая, что чехи и словаки хуже. Но я так не считаю, дело не должно быть в паспорте, мы показали, что можем обыгрывать их главных звёзд из СКА и ЦСКА. Надеюсь, этот матч откроет дверь в КХЛ для наших молодых ребят, они подпишут там контракты и покажут, что мы в Словакии можем показывать хороший хоккей.

Все хотят победить, мы пока думаем не о медалях, а о следующем матче. Это большая победа для нас и нашей уверенности. Мы показали, что можем обыгрывать лучшие команды турнира. Но нам надо фокусироваться на следующей игре, дело ещё не сделано. Сами видите, как плохие на бумаге команды добиваются побед, например, Беларусь обыграла шведов. Группа очень плотная, надо двигаться дальше, биться за очки. Сначала надо выйти в четвертьфинал, эта цель уже близка, но всё равно ещё далеко. Надеюсь, в следующем матче обыграем Швейцарию или возьмём очки, тогда мы приблизимся к четвертьфиналу, — сказал Гудачек.

«Забить гол на чемпионате мира, да ещё и России, — будто мечта сбылась»

Для 21-летнего нападающего сборной Словакии Милоша Келемена прошедший матч стал первым за национальную команду на взрослых чемпионатах мира. Дебютный матч на высшем международном уровне словацкий форвард отметил заброшенной шайбой в ворота Александра Самонова.

«Милош Роман отдал мне великолепную передачу, я забил, да ещё и России — будто мечта сбылась! Потрясающее чувство забить свой первый гол за сборную, и мы победили, набрали три очка. Что можно сказать, потрясающе!

Мы хотели выиграть, у России невероятная команда, большинство игроков из КХЛ. Фокусировались на своей игре, атакующих действиях. Счастливы, что победили, — сказал Келемен.

«В раздевалке говорили, что один бросок может стать решающим. Так и случилось»

Автором победной шайбы стал защитник сборной Словакии Мартин Гернат, пробивший Самонова при игре в большинстве за семь минут до конца третьего периода.

«Потрясающее чувство, после второго периода говорили в раздевалке, что один бросок может стать решающим, так и случилось. Мне повезло забить, счастливы победе и трём очкам. Мы единственные, кто не проигрывал в нашей группе? Это великолепное чувство, надо продолжать в том же духе, играть просто, биться и показывать на льду то же, что и в прошлых матчах. Этот мой третий гол за сборную, классно забить России», — поделился эмоциями Гернат.

«Хорошая картинка после матча. Вы так не думаете?»

В последний раз словаки обыгрывали россиян на чемпионатах мира в далёком 2004 году, когда лидером этой сборной был Мирослав Шатан. Сейчас 46-летняя легенда словацкого хоккея исполняет обязанности генерального менеджера команды, и после матча был вне себя от счастья.

«Хорошая картина после матча… вы так не думаете?» — написал Шатан в «Твиттере» на словацком и английском языках.

«Мы играли с невероятно хорошей командой. Ребята должны гордиться собой»

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи дал одну из самых длительных пресс-конференции на этом турнире, текст которой мы приводим полностью.

— Мы играли с невероятно хорошей командой, старались фокусироваться на их сильных качествах. Говорили о том, что нам надо сделать — играть жёстко, быстро, не терять позицию и шайбу. Мы каждый день говорим о том, как важно доводить шайбу до ворот. Был отрезок во втором периоде, когда соперник заставил нас носиться по своей зоне. Но мы с этим справились, ребята бились до последней секунды. После того, как мы вышли вперёд в третьем периоде, то действовали собранно как с шайбой, так и без неё. Забирали шайбу и в итоге забили третий гол. Цельная игра на протяжении всего матча.

— Игроки говорят, что эта победа добавила уверенности в себе. Не беспокоитесь, что их перехлестнёт эта уверенность?

— Это всегда проблема. Группа игроков делает неожиданные вещи и внезапно начинает торопиться. Мы уже обговорили этот вопрос сразу после игры, сейчас у нас пара выходных, можно будет отдохнуть, особенно ребятам вроде Студенича. Он заблокировал два броска в одной смене, не смог продолжить матч. Очень важно быть командой и не спешить. Мы проходили все шаги и понимаем, что это только один шаг на очень длинной лестнице. Сегодня можно порадоваться, хотя в таких обстоятельствах («пузыре») особо ничего не сделаешь, но ребята должны гордиться собой. Они играли как команда, поддерживали друг друга. Нам надо продолжать в том же духе. Никто не будет складывать перед нами лапки, никто не будет нас бояться. Наша задача — показывать свой хоккей все 60 минут в каждом матче.

«Сборная Словакии ещё ничего не переросла. Мы понимаем, кто мы есть»

— Все говорят о сенсациях на этом турнире, Словакия тоже впервые за 17 лет обыграла Россию на ЧМ. Но можно уже считать, что вы переросли статус андердогов?

— Ничего мы ещё не переросли. Мы понимаем, кто мы есть, и сколько нам пришлось работать, чтобы выйти на эту позицию. Одна из задач тренеров и менеджмента — постараться построить команду, где все играют друг за друга, уважают друг друга и сохраняют позитив. Мы всё ещё строим команду, каждый раз много новых игроков. Ребята здорово поддерживают друг друга. Знаем, что мы пока играем не за медаль, а за свои жизни. Надеюсь, будем продолжать это делать, это наш фокус. Нужно, чтобы ребята в каждом матче показывали сильную игру, выкладывались на 100%.

— Сегодня в составе появились новые игроки, довольны ими?

— Они все проделали отличную работу. Келемен забил гол, очень впечатлил — выигрывал борьбу, бился весь матч. Наш вратарь сыграл надёжно, Бучко провёл хороший матч. Новички выглядели так, будто уже играли за сборную. Они стали частью команды, это важная часть процесса, чтобы новые ребята вписались и чувствовали свою важность для команды. У нас простая система — стараться, кататься, атаковать и быть агрессивными. Все хотят это делать, молодые ребята проделали отличную работу.

— Новые второе и третье звено вам понравились больше, чем в прошлых матчах?

— Ребята сыграли очень хорошо. В матче с Беларусью все играли здорово, но в концовке немного дали слабину. Мы поменяли часть игроков сегодня не потому, что они плохо играли. У нас было три матча за короткий срок, два из них подряд, поэтому хотели внести свежую кровь. Нам нужно сохранять свежесть. Это была хорошая возможность для них в ситуации «бэк-ту-бэк», так и вышло, они все здорово себя проявили. Но мы без проблем вернём в состав тех, кто сегодня не играл, хорошо, когда есть запасные, в которых ты уверен. Они пришли на помощь, не выглядели испуганными, были готовы к игре.

— Есть ли новости по получившему травму в прошлом матче голкиперу Конраду?

— Мы точно хотели бы увидеть его снова в матчах. Но я не вмешиваюсь в работу врачей, это им и Конраду решать. Я их не тороплю, когда они скажут, что он готов играть, тогда будем думать о том, чтобы вернуть его в состав. Не хочу никого торопить, чтобы потом он снова не получил травму.

«Эта победа над Россией — в числе лучших. Она особенная»

— Что скажете об игре Гудачека?

— Он был великолепен. Был эпизод, когда он вышел из ворот, чтобы сыграть в шайбу, я такие вещи никогда не любил. Но он играл очень надёжно, игроки чувствовали себя с ним комфортно. В его игре не было паники, он выискивал броски через трафик, придавал нам уверенности.

— Это ваша самая большая победа со сборной Словакии?

— У нас было несколько больших побед, но эта победа над Россией — в числе лучших. Мы обыгрывали Россию на Олимпиаде, на чемпионатах мира добивались большой победы над США, на ЧМ-2019 тоже было несколько важных побед, но сегодняшняя победа — особенная. Мы выиграли пару матчей, в которых должны были побеждать, но усложняли себе эту задачу. Сегодня мне понравилось, что когда вышли вперёд в третьем периоде, то сохраняли самообладание ещё лучше, играли лучше, как команда, выглядели как хоккейная команда. А это нелегко, когда ведёшь у России 2:1 в третьем периоде, но под таким давлением мы сыграли как команда.

— Чем вы больше всего гордитесь?