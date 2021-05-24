«Словакия празднует снятый с России скальп». Наши проиграли на ЧМ — чешские СМИ довольны
За словом в карман не лезут — соперник остановил «Красную машину» и положил её на лопатки.
За словом в карман не лезут — соперник остановил «Красную машину» и положил её на лопатки.
Европейские СМИ буквально стоят на ушах после того, как команда Крэйга Рэмзи нанесла России поражение на чемпионате мира по хоккею. В Словакии пытаются переварить удивительную победу — первую за 17 лет над Россией в рамках чемпионатов мира, и задумываются о медалях, а в Чехии радуются за соседей и поражению России (они-то нашим проиграли в матче открытия).
«Абсолютная сенсация! Словаки обыграли русских, мы до сих пор непобедимы на ЧМ. Россия была явным фаворитом на бумаге, но против них вышла команда Крэйга Рэмзи и убедила мир, что она ещё не сказала своего последнего слова на этом турнире. После нервного матча с самым лучшим концом игроки даже не пытались сдержать радость. На льду они сдерживали эмоции, но по дороге в раздевалку были гораздо счастливее», — пишет Cas.sk.
«Фантастические словаки шокировали русских. Сборная Словакии обыграла Россию 3:1, счёт был открыт в середине второго периода дебютантом сборной Милошем Келеменом. Команда Рэмзи вела только 66 секунд, потом Барабанов ответил голом в большинстве. Защитники Гернат и Дялога решили судьбу трёх очков в третьем периоде. Первый реализовал большинство, а капитан забил в пустые ворота. Сборная Словакии продолжает идти по турниру со стопроцентным результатом — она взяла девять очков из девяти возможных», — пишет rtvs.sk.
Известный чехословацкий хоккеист, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Винцент Лукач верит, что Словакия возьмёт медаль на ЧМ-2021.
«Давайте
«Великолепные словаки остановили «Красную Машину». Хоккеисты сборной Словакии сделали большой шаг к выходу в четвертьфинал чемпионата мира. Благодаря точному броску защитника «Тршинеца» Мартина Герната они положили сборную России на лопатки и добились стопроцентного результата на мировом первенстве.
Полный сюрпризов чемпионат мира ещё не закончился. Собственно, всё только началось. Россияне добились однозначной победы на Евротуре в том году, после чего с двух побед стартовали на ЧМ-2021. Однако молодая и энергичная словацкая команда лучше справилась с шестиочковым багажом. С опытным Юлиусом Гудачеком на последнем рубеже она отправилась за третьей побед кряду и смогла её добыть. Словаки впервые с 2004 года обыграли Россию на чемпионате мира и первыми набрали девять очков на чемпионате этого года», — пишет чешское издание Hokej.cz.
«Словакия празднует снятый с России скальп. Победу обеспечили игроки экстралиги. Счёт открыл нападающий «Млады Болеслав» Милош Келемен, а в третьем периоде забили Мартин Гернат из «Тршинеца» и Марек Дялога из «Кометы», — отмечает isport.blesk.cz.