Сборная Чехии в овертайме обыграла белорусов и одержала первую победу на чемпионате мира

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Коварж (30-я минута), Филип Задина (34) и Доминик Кубалик (62). У белорусов отличились Егор Шарангович (26) и Владислав Еременко (52).

Сборная Чехии набрала первые два очка на турнире. Ранее чешские хоккеисты уступили россиянам (3:4) и швейцарцам (1:4). Сборная Белоруссии потерпела второе поражение.

После трех матчей в активе чехов два очка, у белорусов — четыре. В следующем матче сборная Белоруссии 26 мая встретится с командой Великобритании. Чехи днем позже сыграют со шведами.