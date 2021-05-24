Сборная Чехии в овертайме обыграла белорусов и одержала первую победу на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
16:15ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
16:15ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
20:15ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
20:15ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
36
3
Швейцария
26
4
Беларусь
34
5
Дания
23
6
Чехия
32
7
Швеция
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Германия
39
2
Латвия
37
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
США
23
6
Норвегия
23
7
Канада
30
8
Италия
30
22:42 (мск), источник: ТАСС

Сборная Чехии в овертайме обыграла белорусов и одержала первую победу на чемпионате мира

ТАСС. 24 мая. Сборная Чехии со счетом 3:2 в овертайме обыграла команду Белоруссии в матче предварительного этапа чемпионата мира в Риге. Команды выступают в группе А.

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Источник: AFP 2021

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ян Коварж (30-я минута), Филип Задина (34) и Доминик Кубалик (62). У белорусов отличились Егор Шарангович (26) и Владислав Еременко (52).

Сборная Чехии набрала первые два очка на турнире. Ранее чешские хоккеисты уступили россиянам (3:4) и швейцарцам (1:4). Сборная Белоруссии потерпела второе поражение.

После трех матчей в активе чехов два очка, у белорусов — четыре. В следующем матче сборная Белоруссии 26 мая встретится с командой Великобритании. Чехи днем позже сыграют со шведами.

Сборные Чехии и Белоруссии встречались в рамках чемпионатов мира, белорусы не одержали ни одной победы. Турнир в Риге завершится 6 июня.

Чехия
3:2ОТ
0:0, 2:1, 0:1
Беларусь
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История чемпионатов мира
1932
США
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Германия
Германия
1949
Швеция
1
Чехословакия
Чехословакия
2
Канада
Канада
3
США
США
1993
Германия
1
Россия
Россия
2
Швеция
Швеция
3
Чехия
Чехия
2011
Словакия
1
Финляндия
Финляндия
2
Швеция
Швеция
3
Чехия
Чехия
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