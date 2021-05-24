Канада проигрывает всем подряд! «Кленовые листья» 50 минут пытались догнать немцев, но снова остались ни с чем
Они рискуют проехать мимо
Они рискуют проехать мимо
Когда на старте чемпионата мира в Риге одна за одной стали громыхать сенсации, казалось, это быстро закончится. Но турнир продолжается четвертый день, а неожиданных результатов меньше не становится. В первом игровом слоте понедельника Россия неожиданно сгорела Словакии, а во втором случился еще один сюрприз. Его авторами стали главные неудачники этого первенства планеты — канадцы.
«Кленовые листья» отвратительно начали встречу с немцами — пропустили дважды уже к 12-й минуте. Сначала крутой бросок в девятку исполнил Штефан Лойбль, а следом Маттиас Плахта воспользовался ошибкой защитника и переправил шайбу в ворота с пятака.
Дальше началась почти 50-минутная погоня команды Жерара Галлана за соперником. Один гол канадцы отыграли еще до перерыва — Ник Пол классно стрельнул из правого круга.
Но этот гол так и остался для Канады единственным. Немцы много удалялись, дарили сопернику возможность поиграть в формате «5 на 3», а их вратарь принял четыре десятка бросков. Но парням с кленовым листом на груди еще и отчаянно не везло.
Стоит отметить и самоотверженность немцев, которые без конца блокировали мощные броски североамериканской сборной.
В итоге Германия сохранила минимальное преимущество до концовки, забила еще раз в пустые ворота и нанесла традиционному фавориту чемпионатов мира третье кряду поражение, продлив его унижение. Впереди у канадцев матчи с Норвегией, Казахстаном, Италией и Финляндией — шансы попасть в