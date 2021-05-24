Белорусы были в шаге от очередной сенсации. Игра с чехами закончилась лишь в овертайме

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
16:15ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
16:15ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
20:15ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
20:15ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05Не началсяСША
Казахстан
Группа A
25.05Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
25.05Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
25.05Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
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6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
36
3
Швейцария
26
4
Беларусь
34
5
Дания
23
6
Чехия
32
7
Швеция
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Германия
39
2
Латвия
37
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
США
23
6
Норвегия
23
7
Канада
30
8
Италия
30
23:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Белорусы были в шаге от очередной сенсации. Игра с чехами закончилась лишь в овертайме

Подопечные Захарова смогли спасти матч, но дополнительное время осталось за чехами.

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Источник: https://iihf.com

Нынешний ЧМ не перестает удивлять нас. Каждый день случается какая сенсация. Вообще положение команд в турнирной таблице удивляет, не каждый хоккейный любитель ожидал увидеть Канаду, Швецию и Чехию вне зоны плей-офф. У последних была прекрасная возможность исправить ситуацию в матче против Беларуси.

В своем прошлом матче белорусы обыграли шведов — 1:0. Эта победа стала исторической для подопечных Михаила Захарова: до этого дня сборная Беларуси никогда не обыгрывала Швецию в рамках ЧМ. Если брать всю историю, то это второй случай: все же помнят Олимпиаду 2002 в Солт-Лейк Сити?

«Это победа важна для нас. Настраиваемся на каждую команду одинаково, каждый бился друг за друга, за команду. Нам надо было реабилитироваться после поражения. Сегодня у нас всё получилось, все молодцы.

Дебют на ЧМ? В целом хотелось бы лучше сыграть, ещё пока не освоился со временем после перелёта, думаю, буду добавлять и становиться лучше.

Завтра играем против чехов? Не должно быть никаких отмазок, все в равных условиях. Нужно хорошо отдохнуть и завтра выходить биться», — сказал форвард сборной Беларуси Алексей Протас после победы над шведами. Удалось ли его команде хорошо отдохнуть перед чехами?

Прошедшие сутки стали насыщенными для белорусов, затронуло и хоккей. Так, мэр Риги и министр иностранных дел заменили государственный флаг Беларуси на оппозиционный на флагштоке в центре Риги. Помимо этого, около автобуса сборной прошел пикет болельщиков с оппозиционной символикой. В федерации хоккея Беларуси выразили обеспокоенность касаемо этих случаев. А чуть ранее экс-президент Эстонии призвал и вовсе исключить сборную Беларуси из числа участников мирового первенства.

Что касается чехов, то у них с новостной повесткой куда спокойнее. Помимо этого, у команды был дополнительный день отдыха в отличии от соперника. После поражений в принципиальных матчах россиянам и швейцарцам, сборная Чехии была обязана брать очки в матче против белорусов.

Первый период прошел под полную диктовку номинальных хозяев. Чехи перебросали соперника больше чем в три раза: статисты записали 19 бросков у Чехии и только шесть у белорусов. Однако ни одной из команд не удалось открыть счет. Отметим надежную игру молодого белорусского голкипера Алексея Колосова, для которого этот вечер стал дебютным на чемпионатах мира.

Вторая треть прошла куда бодрее. Сначала белорусы открыли счет усилиями Егора Шаранговича. Капитан сборной реализовал свой момент после контратаки.

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Но чехи достаточно быстро отыгрались и вышли вперед. В обоих случаях постарался хорошо знакомый болельщикам КХЛ Ян Коварж: сначала он подставил клюшку, а во втором случае грамотно сыграл на пяточке.

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В третьем периоде белорусам необходимо было отыгрываться. Подопечные Захарова пытались идти вперед и им удалось сравнять счёт. Защитник минского «Динамо» Владислав Ерёменко попал в самую крестовину! Это гол стал для него первым за сборную на ЧМ. В итоге игра перешла в овертайм, где точку в матче поставил нападающий «Чикаго» Доминик Кубалик.

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А ведь вторая сенсационная победа белорусов была так близка… Так или иначе этот балл в таблице для подопечных Захарова лишним точно не будет.

Чехия
3:2ОТ
0:0, 2:1, 0:1
Беларусь
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История чемпионатов мира
1956
Италия
1
СССР
СССР
2
США
США
3
Канада
Канада
1957
СССР
1
Швеция
Швеция
2
СССР
СССР
3
Чехословакия
Чехословакия
1985
Чехословакия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
Канада
Канада
3
СССР
СССР
1987
Австрия
1
Швеция
Швеция
2
СССР
СССР
3
Чехословакия
Чехословакия
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