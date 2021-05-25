Самонова критикуют, но со словаками он стал лучшим в сборной России

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Сборная России в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге проиграла команде Словакии со счётом 1:3. Лучшим игроком в составе команды Валерия Брагина признан голкипер Александр Самонов, отразивший 25 бросков из 27 возможных. Третья шайба была заброшена уже в пустые ворота.

Заявление сборной о Самонове после победы над чехами

Вот, что говорил глава штаба сборной России Роман Ротенберг после победы в матче с Чехией на старте ЧМ.



«Мы — команда, победу определяют именно командные действия, все наши вратари — это часть команды. Самонов провёл свой восьмой матч в старте за сборную России: он сыграл три матча на Кубке Первого канала, два — на Шведских играх и два — на Чешских играх, и все матчи он выиграл, такой статистики нет ни у одного вратаря из наших соперников. Я считаю, что нам главное поддерживать наших вратарей.



Счёт на табло, мы сегодня выиграли, полчаса порадовались, так как победные эмоции очень важны для команды, и в хорошем настроении продолжаем работать дальше, так как всегда самая важная игра — следующая, поэтому идём вперед шаг за шагом», — сказал Ротенберг агентству ТАСС.

Будет ли в сборной России тандем Самонов — Самсонов?

Спросили про игру Самонова после поражения от Словакии и у главного тренера сборной России Валерия Брагина. Также тренер рассказал про то, станет ли Илья Самсонов, прилетающий из Северной Америки, первым номером команды.



«С Самсоновым мы говорили, у него огромное желание играть за сборную. Когда он приедет, тренер вратарей посмотрит его состояние. У него хороший опыт игры в НХЛ, я его прекрасно знаю, будем решать. Самонов, считаю, сегодня провёл хорошую игру. Мы со второго периода старались переломить ситуацию, но не хватило. Для тренерского штаба это хороший урок, как готовить команду», — заявил Брагин.

Кто, если не Самонов?

Кстати, после матча с чехами лучшим в составе россиян тоже признали голкипера Самонова.



На самом деле, выбор у тренерского штаба сейчас не такой уж большой. Приедет Самсонов, в заявке Бочаров, в Риге находится Федотов. Кого ещё могли пригласить на чемпионат мира? Василий Кошечкин уже не в том возрасте, олимпийский чемпион Пхёнчхана вряд ли бы согласился на поездку в Латвию.