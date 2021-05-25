Самонова критикуют, но со словаками он стал лучшим в сборной России
Третий матч на ЧМ нашей команде не удался. Соперник мог забить больше, если бы не российский вратарь.
Третий матч на ЧМ нашей команде не удался. Соперник мог забить больше, если бы не российский вратарь.
Сборная России в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге проиграла команде Словакии со счётом 1:3. Лучшим игроком в составе команды Валерия Брагина признан голкипер Александр Самонов, отразивший 25 бросков из 27 возможных. Третья шайба была заброшена уже в пустые ворота.
Вот, что говорил глава штаба сборной России Роман Ротенберг после победы в матче с Чехией на старте ЧМ.
«Мы — команда, победу определяют именно командные действия, все наши вратари — это часть команды. Самонов провёл свой восьмой матч в старте за сборную России: он сыграл три матча на Кубке Первого канала, два — на Шведских играх и два — на Чешских играх, и все матчи он выиграл, такой статистики нет ни у одного вратаря из наших соперников. Я считаю, что нам главное поддерживать наших вратарей.
Счёт на табло, мы сегодня выиграли, полчаса порадовались, так как победные эмоции очень важны для команды, и в хорошем настроении продолжаем работать дальше, так как всегда самая важная игра — следующая, поэтому идём вперед шаг за шагом», — сказал Ротенберг агентству ТАСС.
Спросили про игру Самонова после поражения от Словакии и у главного тренера сборной России Валерия Брагина. Также тренер рассказал про то, станет ли Илья Самсонов, прилетающий из Северной Америки, первым номером команды.
«С Самсоновым мы говорили, у него огромное желание играть за сборную. Когда он приедет, тренер вратарей посмотрит его состояние. У него хороший опыт игры в НХЛ, я его прекрасно знаю, будем решать. Самонов, считаю, сегодня провёл хорошую игру. Мы со второго периода старались переломить ситуацию, но не хватило. Для тренерского штаба это хороший урок, как готовить команду», — заявил Брагин.
Кстати, после матча с чехами лучшим в составе россиян тоже признали голкипера Самонова.
На самом деле, выбор у тренерского штаба сейчас не такой уж большой. Приедет Самсонов, в заявке Бочаров, в Риге находится Федотов. Кого ещё могли пригласить на чемпионат мира? Василий Кошечкин уже не в том возрасте, олимпийский чемпион Пхёнчхана вряд ли бы согласился на поездку в Латвию.
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Да, у Самонова случаются ошибки, но гораздо больше вопросов, например, к российским нападающим. Куда, например, пропал ничего не забивший на этом турнире Максим Шалунов и почему лидер сборной удалятся в концовке третьего периода, после чего команда пропускает решающую шайбу? Хватает вопросов и к другим полевым хоккеистам.