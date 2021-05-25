Война спортивного мира против Белоруссии. Хроника скандала в городе-организаторе ЧМ
В Риге заменили официальный флаг государства оппозиционным.
В Риге заменили официальный флаг государства оппозиционным.
Сборная Белоруссии шикарно выступает на чемпионате мира в Риге: после стартового поражения от Словакии (2:5) команда Михаила Захарова обыграла одних из фаворитов турнира шведов (1:0), а затем лишь в овертайме проиграла чехам (2:3 ОТ). Но внимание спортивной общественности от успехов белорусов оттягивает скандал, который произошел в Риге.
В выходные в Минске был экстренно посажен самолет авиакомпании Ryanair, который летел по маршруту Афины — Вильнюс. Судно приземлилось в столице Белоруссии
После этого бывший президент Эстонии потребовал отстранить Белоруссию от чемпионата мира, а шведский клуб «Лександ» объявил о том, что не поедет на матчи Лиги чемпионов с минской «Юностью», которые должны пройти уже в следующем сезоне. В этом сезоне похожий инцидент был в КХЛ с участием «Йокерита», который получил техническое поражение за отказ сыграть в Минске с местным «Динамо».
Отреагировали на инцидент и в Риге. Мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили в центре города официальный флаг Белоруссии (красно-зеленый) на
«Поднимаем флаг свободной Беларуси среди флагов чемпионата мира по хоккею. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!» — написал Стакис на белорусском языке в своем твиттере.
Ответ Белоруссии не заставил себя долго ждать — всех сотрудников посольства Латвии обязали покинуть страну в течение 24 часов. А глава Федерации хоккея Белорусси Дмитрий Басков заявил, что направил письмо в адрес президента ИИХФ Рене Фазеля, Оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии.
«Федерация хоккея Беларуси считает жест рижской администрации актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим нашу страну на ЧМ-2021. Как мы неоднократно подчеркивали ранее, наша команда поехала на турнир, чтобы доказать состоятельность нашей страны на спортивной площадке, а не с политической трибуны, на которую всячески пытались ее затащить еще в период подготовки к совместному с Латвией проведению чемпионата», — заявил Басков.
Изначально чемпионат мира должен был состояться в Минске и Риге, но затем ИИХФ после отказа от финансирования ряда спонсоров перенесла минскую часть в столицу Латвии.
Пока непонятно, как будет дальше развиваться конфликт. Сборной Белоруссии уже точно не будет стыдно за то, какими они показали себя на чемпионате мира — сыгранной, умелой и обученной командой, которая может дать бой фаворитам. Хотелось бы, чтобы на турнире говорили именно об этом, а не политических скандалах и цветах флага.