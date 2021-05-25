«Нам нечего терять». Диц — о победе над чемпионами мира, секретном оружии Казахстана и задачах на ЧМ-2021

Защитник «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Даррен Диц дал интервью Metaratings.ru, в котором рассказал о задачах команды на чемпионате мира-2021 в Латвии, впечатлениях после двух побед на старте турнира, поделился мнением об игре голкипера Никиты Бояркина, а также ожиданиями от предстоящего матча с США.

— Это Ваш третий сезон в составе сборной Казахстана и первый чемпионат мира. Насколько отличается уровень соперников в первом дивизионе от нынешних?

— Очевидно, что первый дивизион слабее. Здесь в элитном дивизионе мы играем против лучших команд мира, поэтому здесь самый высокий уровень соперничества и противостояния.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b83a24ee716e72d6873a" data-vnd="b83a24ee716e72d6873a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b83a24ee716e72d6873a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Какую задачу ставило руководство перед турниром?

— Руководство поставило перед нами простую цель — выступить и представить нашу страну настолько хорошо, насколько мы сможем. Показать максимальный результат и тем самым обозначить идентичность Казахстана на мировой хоккейной арене.

— Вы победили латышей и финнов. Как настраивал Юрий Михайлис и что говорил по каждому сопернику в плане игровых особенностей?

— Все наши соперники чрезвычайно сильны. Поэтому мы были сконцентрированы на подготовке и формировании нашего собственного стиля игры. От нас всегда требуется выдавать максимум энергии и усилия, плюс обязательная вера в себя — это и есть игровой план.

— Если вспоминать оба матча, какие ключевые моменты Вы выделите в каждом?

— Отмечу то, что в этих двух встречах мы пропускали первыми и, соответственно, приходилось отыгрываться, возвращаясь в игру. Здорово, что в этих ситуациях мы сохраняли спокойствие, уверенность в своих силах и продолжали работать. Очень важно, что мы достаточно быстро забивали ответные голы — такая реакция и была самой важной в игре.

— Обе победы по буллитам — это совпадение или ваше секретное оружие?

— По правде сказать, то, что ушли оба раза в буллитные серии, — простое совпадение. Мы играли с пониманием того, что нам нечего терять, получали удовольствие в данном моменте, верили друг в друга, ощущали поддержку страны и болельщиков, и это было круто.

— Ваш голкипер Никита Бояркин — открытие турнира. Знали его до этого и что можете сказать о его игре?

— Игра голкипера является важнейшей составляющей командного успеха в таком коротком турнире, как этот. И Никита пока играет фантастически. Мы знали, что он способен на такую игру, всячески поддерживаем его. Смотреть на его игру — одно удовольствие.

— Хватит ли у вас сил на США, какие ожидания и мотивация?

— Завтра играем против очередной топ-команды. План простой — нам надо играть в свой хоккей. Действовать просто, двигаться активно и сделать все, чтобы повернуть игру в свою сторону.

— Кто фаворит турнира?