Сборная США лишилась основного голкипера на матч с Казахстаном на ЧМ-2021 по хоккею
Команды сыграют сегодня.
Команды сыграют сегодня.
Голкипер сборной США по хоккею Энтони Столарз больше не сыграет на чемпионате мира-2021 в элитном дивизионе, который проходит в Риге (Латвия).
Как сообщает официальный сайт Американской федерации хоккея, Столарз пропустит оставшуюся часть турнира
Вратарь начал игру в стартовом составе и отразил два удара за 4:58 времени до травмы. Столарз вернется в США для дальнейшего обследования.
Место травмированного голкипера займет 18-летний Дрю Коммессо, выступающий в NCAA за университет Бостона.
Добавим, что сегодня, 25 мая, сборной США предстоит матч с Казахстаном.