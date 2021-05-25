Новиков: Для сборной России поражение от Словакии на ЧМ будет полезным

«Словаки умеют играть в хоккей, и недооценивать их не стоило. Свою хоккейную школу они сохранили еще с тех времен, и она не меняется до сих пор. Они не придерживаются хоккея “бей-беги”, а придерживаются более качественного и рационального. Словакия — очень хорошая команда и их просто так не обыграть. Россия провела на очень хорошем уровне прошлые два матча. Но даже для того, чтобы обыграть Великобританию, нам пришлось снять тапочки и надеть коньки.



Нам не хватило внутренней энергетики, не хватило агрессивности в атаке. Но хороши были именно словаки, а не мы. Они построили игру и не позволили нам что-то создать у их ворот. Удача была на стороне словаков, это однозначно. Я думаю, что для нас это поражение будет полезным», — цитирует Новикова Metaratings.ru.