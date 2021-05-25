Новиков: Для сборной России поражение от Словакии на ЧМ будет полезным

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
16:15Не началсяСША
Казахстан
Группа A
16:15Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
20:15Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
20:15Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
36
3
Швейцария
26
4
Беларусь
34
5
Дания
23
6
Чехия
32
7
Швеция
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Германия
39
2
Латвия
37
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
США
23
6
Норвегия
23
7
Канада
30
8
Италия
30
09:15 (мск), источник: Sport24

Новиков: Для сборной России поражение от Словакии на ЧМ будет полезным

Советский хоккеист и заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал поражение российской сборной от Словакии (1:3) на групповом этапе чемпионате мира в Латвии.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

«Словаки умеют играть в хоккей, и недооценивать их не стоило. Свою хоккейную школу они сохранили еще с тех времен, и она не меняется до сих пор. Они не придерживаются хоккея “бей-беги”, а придерживаются более качественного и рационального. Словакия — очень хорошая команда и их просто так не обыграть. Россия провела на очень хорошем уровне прошлые два матча. Но даже для того, чтобы обыграть Великобританию, нам пришлось снять тапочки и надеть коньки.

Нам не хватило внутренней энергетики, не хватило агрессивности в атаке. Но хороши были именно словаки, а не мы. Они построили игру и не позволили нам что-то создать у их ворот. Удача была на стороне словаков, это однозначно. Я думаю, что для нас это поражение будет полезным», — цитирует Новикова Metaratings.ru.

Россия, выигравшая два стартовых матча, 26 мая сыграет с Данией.

Словакия
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Россия
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1
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Канада
2
США
США
3
Великобритания
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1938
Чехословакия
1
Канада
Канада
2
Великобритания
Великобритания
3
Чехословакия
Чехословакия
2001
Германия
1
Чехия
Чехия
2
Финляндия
Финляндия
3
Швеция
Швеция
2007
Россия
1
Канада
Канада
2
Финляндия
Финляндия
3
Россия
Россия
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