Врач сборной России по хоккею рассказал о «пузыре» на чемпионате мира

«Интенсивная нагрузка бесследно для здоровья спортсменов не проходит, но я считаю, что медицинскому штабу удалось восстановить ребят и подготовить их к основным играм чемпионата, — сказал Козлов. — Все, кого хотели видеть тренеры, здоровы. По ходу турнира мы проводим профилактику рецидива травм и заболеваний. Медицинская служба укомплектована всем необходимым для эффективной работы по заданным целям: это и физиотерапевтическое оборудование, и лекарственные средства, и продукты спортивного питания».

Козлов отметил, что в команде есть отдельный врач, который отвечает за соблюдение жесткого протокола безопасности COVID-19. «Он ведет бумажную работу, участвует в Zoom-совещаниях, объявляет сроки тестирования и прочее, — рассказал специалист. — Covid-офицер необходим, без него врачи просто бы не успевали справляться с объемом своих задач. Также хочу отметить, что из-за пандемии медицинский штаб сборной ограничен — в обычное время непосредственно с командой работают три врача, три массажиста и один акупунктурщик-реабилитолог из Китая».

«Что же касается “пузыря”, то мы испытали совершенно новые для себя ощущения, — продолжил врач. — По прибытии в Латвию мы прошли тестирование и на 48 часов отправились на самоизоляцию в свой номер: никто не имел права выходить, а еду оставляли за дверью. В такие моменты начинаешь сильнее ценить простые человеческие возможности, после всех необходимых процессов мы были допущены к тренировкам. Однако команде по-прежнему запрещено выходить на улицу, у нас есть только пять метров, разделяющих автобус и арену, а также небольшая огражденная зона перед нашим отелем, где можно находиться неограниченное время».

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Козлов рассказал, что организаторы турнира разрешили сборным эпизодические прогулки за городом и отвели для этого несколько мест. «Если команда покидает пределы “пузыря” и отправляется по медицинским целям в клинику, находящуюся в городе, то по возвращении и врачи, и спортсмены обязаны снова сесть на самоизоляцию, сдать тест на следующее утро и только после получения отрицательного результата они имеют возможность покинуть номер, — отметил он. — Такие ограничения очень неудобны, но все сборные находятся в равных условиях. Если подвести итог, то мы готовы и надеемся, что сможем порадовать страну и завоевать медали высшего достоинства».