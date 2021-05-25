Анкипанс: Не исключаю, что Латвия сможет побороться за медали
Бывший главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал успехи сборной Латвии на чемпионате мира.
Бывший главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал успехи сборной Латвии на чемпионате мира.
В стартовом матче латыши обыграли канадцев со счётом 2:0. После трёх матчей они занимают второе место в своей группе.
«Удалось победить в первую очередь за счёт игровой дисциплины, которая была на очень высоком уровне.
Команда играла чётко от обороны. Канадцы больше владели шайбой, но не могли пробить нашу среднюю зону. В своей зоне латыши хорошо перекрывали линию броска и много шайб поймали на себя. Матисс Кивлениекс очень здорово играл в воротах. Он практически не давал отскоков на пятак, которыми Канада могла бы воспользоваться.
Минус канадцев проявился в том, что они были не так сыграны и в зоне атаки действовали очень прямолинейно, создавали мало креатива, действовали без изюминки. Ну и самое главное — сумасшедшая самоотдача нашей команды. Я не исключаю, что Латвия и другие сборные её уровня могут побороться за медали. Когда ещё это делать, если не сейчас?» — цитируют Анкипанс «Известия».