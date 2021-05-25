Брошенный Богом «мир», и наше место на нем. Сборная Беларуси рвется в плей-офф — осталось взять «свои» очки

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
16:15Не началсяСША
Казахстан
Группа A
16:15Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
20:15Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
20:15Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
36
3
Швейцария
26
4
Беларусь
34
5
Дания
23
6
Чехия
32
7
Швеция
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Германия
39
2
Латвия
37
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
США
23
6
Норвегия
23
7
Канада
30
8
Италия
30
09:51 (мск), источник: Прессбол

Брошенный Богом «мир», и наше место на нем. Сборная Беларуси рвется в плей-офф — осталось взять «свои» очки

По окончании понедельничного матча Чехия — Беларусь — третьего для нашей сборной на 84-м хоккейном чемпионате мира — я почувствовал… Не поверите: легкое сожаление. А вы?

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Источник: РИА "Новости"

По какой причине? Вовсе не по той, которая могла прийти на ум «угадайкам» в числе первых. Не потому, что у Минска отобрали его половину (на самом деле — изначально больше) чемпионата. Да и вообще — дело уже былое, в его «pro» и «contra» черт ногу сломит. Рига, например, тоже четыре года назад представляла свою половину хозяйского счастья явно иначе. А когда оно свалилось на берег Рижского залива целиком, уже наверняка не раз в полной мере познала поговорку: «несчастье — это заиметь такое счастье».

Так вот-с, сожаление у меня вызвало не это, а другое. А именно — в очередной раз пожалел, что наша сборная не сумела пробиться на Олимпиаду-2018. Тогда шансов сотворить нечто похожее… Ладно, не на немецкое итоговое серебро, но по крайней мере на свое же олимпийское чудо-2002 было объективно немало. Как и теперь в Риге. Ибо — форс-мажор. Там не было НХЛовцев, что изрядно нивелировало уровень соперников. А сейчас таких нивелиров вообще — хоть залейся.

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Гребаный коронавирус, вакцины его подери, сделал из первого за два года хоккейного мундиаля нечто из серии «за неимением гербовой пишем на простой». Предполагая это, те же НХЛовцы, и ранее нередко прибывавшие на «мир» без святого патриотического рвения (я не про всех, понятно), сейчас тем более не рвались в кэмпы своих сборных и новые «пузыри». Подготовка была скомканной и карантинной, спарринг-программа — сжатой до корпускулы. Впору делать альтернативным гимном турнира хит Макаревича «Брошенный Богом мир». Но спасибо и на таком: второй кряду год без большого международного хоккея был бы совсем грустным.

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Как итог — сонм результатов первых игровых дней лучше всего выразит удивленное лицо Людвига Аристарховича. А таблицы обеих групп по состоянию на вечер четверга вообще способны довести до шизы. Причем, при взгляде что на пул лидеров, что на унылое стойбище аутсайдеров. Канада после трех игр с нулем очков? А чо, так можно было?! Да еще с «баранкой» по ходу. И от кого — от Латвии! Так, соседи, только без обид, лады? Мои познания в латышском простираются недалеко от уровня «lab dien» и «paldies». Посему не в курсе, как по-латышски будет «да я сам в шоке». Но, признайтесь: с радостным румянцем на щеках эта фраза намедни прозвучала в окрестностях Бривибас не одну сотню раз.

Да и в нашей подгруппе веселухи хватает. На этой ярмарке непредсказуемости белорусская сборная выглядит… Да примерно так, как я и ожидал. Вот честно: старт нынешнего «мира» навевал несвойственное обычно спокойствие сразу по нескольким причинам. Во-первых, был уверен, что команда выступит как минимум не хуже, чем в Копенгагене-2018. Уже потому, что хуже некуда, с пола не упадешь. Вернее, можно, конечно, свалиться в «пердив», как тогда. Но нынче (и это «во-вторых»), подобное в любом случае не грозит. Однако это — нижняя планка, команда вполне соответствует и ожидаемой верхней. И с чего бы ей не соответствовать, если состав нынче, наверное, сильнейший как минимум за пяток последних лет. Жаль только Андрюха Костицын поломался, а так вообще был бы «шик-блеск».

В общем, пока мне все или почти все в исполнении бойцов Михаила Захарова по душе. Из особенностей стартовавшего чемпионата они по состоянию на утро вторника выжали едва ли не максимум. Ну правда: мне практически все нравится. Кроме разве… Так, кто сказал «игра Шостака в дебюте матча против Словакии»?! Шаг вперед из строя — вымою тебе рот с мылом. Прикол хотите? Тогда подставьте пропущенную фамилию в эти строки: «Стартовые минуты вызывали неприятные, сродни зубной боли, приступы “дежа вю”. Когда на 13-й минуте Бэкстрем кистевым броском между щитков [пропущено] сделал счет 0:2, мысли “где-то мы это видели” не давали покоя».

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А это всего лишь выдержка из обзора матча Швеция — Беларусь 3 мая 2008 в Квебек-Сити на «столетнем» чемпионате мира. А Ковалю [правильный ответ] на тот момент стукнуло, на секундочку, 28. И то его, беднягу, в дебютном матче в форме сборной на «мире» колбасило — мама не горюй. Это было видно невооруженным глазом и с трибуны (имел счастье лицезреть), и по трансляции, да и Виталий не шибко впоследствии отрицал. Зато позже принес сборной много-много радости и пользы.

Так что, Костя (это я уже Шостаку), не кисни. А хейтеры — успокойтесь. И заодно вспомните, что две из трех шайб 21-летний дебютант пустил в меньшинстве. И пересмотрите эпизоды: наша оборона в них тоже не блеснула грамотностью выбора позиции, прекрасно заслоняя своему голкиперу обзор. А замена вратаря после трех шайб в рамках одного периода — можно считать классика, кого бы ни отзывали с «ленточки» и какой бы ни была степень его вины.

Вообще, верите ли нет, но я предчувствовал, что с Шостаком Захаров рискнет. Нынешнего главкома можно награждать какими угодно эпитетами, вплоть до не самых для него лестных. Но при наличии хоть капли объективности «рисковый» в этом ряду также должно присутствовать. Допускаю, кстати, что немалую роль в заявке на матч Шостака сыграл и коуч вратарей сборной Дмитрий Карпиков. Но, в конце концов, окончательное решение — за главным. Кстати, еще один чуть ли не уникальный случай: за три первых матча и без травматического форс-мажора в играх оказались задействованы все три привезенных вратаря. И Колосов в понедельник, согласитесь, точно не заслужил порицания. В отличие от аплодисментов в ряде эпизодов.

В общем, после проседания в дебюте пятничной игры со словаками все стало вообще почти хорошо. Защитники явно сделали из своих ошибок правильные выводы, а линия атаки и так не тушевалась. Настолько, что чуть не оконфузила братьев-славян камбэком с 0:4. Двумя днями позже команда славно поработала на честную «футбольную» победу над продолжающими пока пребывать в коме «Тре крунур». Хотя чепчики в воздух и параллели с ОИ-2002 тут будут явным перебором. Шведы, как и те же канадцы, пока в Риге реально напоминают не себя привычных, а каких-то сомнамбул.

Нет, все понятно: картина, при которой фавориты начинают ни шатко, ни валко, разгоняясь ближе к плей-офф, стара как мир. Но не настолько же! Казалось бы: после оплеухи в стартовом туре от датских соседей скандинавы в игре с белорусами должны были рвать и метать. Однако ни рвачей, ни метальщиков они в воскресенье не напоминали. В итоге пав от единственного в матче на обе команды точного броска четвертой белорусской тройки. Той самой, что сплошь составлена из игроков родной экстралиги, — еще один повод для чувства глубокого удовлетворения.

В КХЛ давно выведена примерная формула завоевания путевки в плей-офф: нужно брать три четверти баллов на своем льду и хотя бы половину — на выезде. Аналогично рецепт счастья выкристаллизован и на «мирах»: проходным баллом в четвертьфинал здесь обычно является дюжина очков. Иногда хватает и на один-два меньше (как нам же в Минске-2014), но это уже на тоненького.

В другой системе расчета это звучит так: надо брать «свои» очки и откусить 3−4 у фаворитов подгруппы. Вторую часть задачи бойцы Михаила Захарова уже, почитай, выполнили. Осталось не обмишурится при выполнении первой. Видимых причин для конфуза я пока не наблюдаю. Хотя, как уже показали события, на этом «мире» происходят и не такие чудеса…

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Вячеслав Федоренков

Чехия
3:2ОТ
0:0, 2:1, 0:1
Беларусь
 Брошенный Богом "мир", и наше место на нем. Сборная Беларуси рвется в плей-офф — осталось взять "свои" очки
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