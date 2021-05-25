Брошенный Богом «мир», и наше место на нем. Сборная Беларуси рвется в плей-офф — осталось взять «свои» очки

По какой причине? Вовсе не по той, которая могла прийти на ум «угадайкам» в числе первых. Не потому, что у Минска отобрали его половину (на самом деле — изначально больше) чемпионата. Да и вообще — дело уже былое, в его «pro» и «contra» черт ногу сломит. Рига, например, тоже четыре года назад представляла свою половину хозяйского счастья явно иначе. А когда оно свалилось на берег Рижского залива целиком, уже наверняка не раз в полной мере познала поговорку: «несчастье — это заиметь такое счастье».



Так вот-с, сожаление у меня вызвало не это, а другое. А именно — в очередной раз пожалел, что наша сборная не сумела пробиться на Олимпиаду-2018. Тогда шансов сотворить нечто похожее… Ладно, не на немецкое итоговое серебро, но по крайней мере на свое же олимпийское чудо-2002 было объективно немало. Как и теперь в Риге. Ибо — форс-мажор. Там не было НХЛовцев, что изрядно нивелировало уровень соперников. А сейчас таких нивелиров вообще — хоть залейся.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b83a24ee716e72d6873a" data-vnd="b83a24ee716e72d6873a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b83a24ee716e72d6873a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Гребаный коронавирус, вакцины его подери, сделал из первого за два года хоккейного мундиаля нечто из серии «за неимением гербовой пишем на простой». Предполагая это, те же НХЛовцы, и ранее нередко прибывавшие на «мир» без святого патриотического рвения (я не про всех, понятно), сейчас тем более не рвались в кэмпы своих сборных и новые «пузыри». Подготовка была скомканной и карантинной, спарринг-программа — сжатой до корпускулы. Впору делать альтернативным гимном турнира хит Макаревича «Брошенный Богом мир». Но спасибо и на таком: второй кряду год без большого международного хоккея был бы совсем грустным.



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Как итог — сонм результатов первых игровых дней лучше всего выразит удивленное лицо Людвига Аристарховича. А таблицы обеих групп по состоянию на вечер четверга вообще способны довести до шизы. Причем, при взгляде что на пул лидеров, что на унылое стойбище аутсайдеров. Канада после трех игр с нулем очков? А чо, так можно было?! Да еще с «баранкой» по ходу. И от кого — от Латвии! Так, соседи, только без обид, лады? Мои познания в латышском простираются недалеко от уровня «lab dien» и «paldies». Посему не в курсе, как по-латышски будет «да я сам в шоке». Но, признайтесь: с радостным румянцем на щеках эта фраза намедни прозвучала в окрестностях Бривибас не одну сотню раз.



Да и в нашей подгруппе веселухи хватает. На этой ярмарке непредсказуемости белорусская сборная выглядит… Да примерно так, как я и ожидал. Вот честно: старт нынешнего «мира» навевал несвойственное обычно спокойствие сразу по нескольким причинам. Во-первых, был уверен, что команда выступит как минимум не хуже, чем в Копенгагене-2018. Уже потому, что хуже некуда, с пола не упадешь. Вернее, можно, конечно, свалиться в «пердив», как тогда. Но нынче (и это «во-вторых»), подобное в любом случае не грозит. Однако это — нижняя планка, команда вполне соответствует и ожидаемой верхней. И с чего бы ей не соответствовать, если состав нынче, наверное, сильнейший как минимум за пяток последних лет. Жаль только Андрюха Костицын поломался, а так вообще был бы «шик-блеск».



В общем, пока мне все или почти все в исполнении бойцов Михаила Захарова по душе. Из особенностей стартовавшего чемпионата они по состоянию на утро вторника выжали едва ли не максимум. Ну правда: мне практически все нравится. Кроме разве… Так, кто сказал «игра Шостака в дебюте матча против Словакии»?! Шаг вперед из строя — вымою тебе рот с мылом. Прикол хотите? Тогда подставьте пропущенную фамилию в эти строки: «Стартовые минуты вызывали неприятные, сродни зубной боли, приступы “дежа вю”. Когда на 13-й минуте Бэкстрем кистевым броском между щитков [пропущено] сделал счет 0:2, мысли “где-то мы это видели” не давали покоя».



А это всего лишь выдержка из обзора матча Швеция — Беларусь 3 мая 2008 в Квебек-Сити на «столетнем» чемпионате мира. А Ковалю [правильный ответ] на тот момент стукнуло, на секундочку, 28. И то его, беднягу, в дебютном матче в форме сборной на «мире» колбасило — мама не горюй. Это было видно невооруженным глазом и с трибуны (имел счастье лицезреть), и по трансляции, да и Виталий не шибко впоследствии отрицал. Зато позже принес сборной много-много радости и пользы.



Так что, Костя (это я уже Шостаку), не кисни. А хейтеры — успокойтесь. И заодно вспомните, что две из трех шайб 21-летний дебютант пустил в меньшинстве. И пересмотрите эпизоды: наша оборона в них тоже не блеснула грамотностью выбора позиции, прекрасно заслоняя своему голкиперу обзор. А замена вратаря после трех шайб в рамках одного периода — можно считать классика, кого бы ни отзывали с «ленточки» и какой бы ни была степень его вины.



Вообще, верите ли нет, но я предчувствовал, что с Шостаком Захаров рискнет. Нынешнего главкома можно награждать какими угодно эпитетами, вплоть до не самых для него лестных. Но при наличии хоть капли объективности «рисковый» в этом ряду также должно присутствовать. Допускаю, кстати, что немалую роль в заявке на матч Шостака сыграл и коуч вратарей сборной Дмитрий Карпиков. Но, в конце концов, окончательное решение — за главным. Кстати, еще один чуть ли не уникальный случай: за три первых матча и без травматического форс-мажора в играх оказались задействованы все три привезенных вратаря. И Колосов в понедельник, согласитесь, точно не заслужил порицания. В отличие от аплодисментов в ряде эпизодов.



В общем, после проседания в дебюте пятничной игры со словаками все стало вообще почти хорошо. Защитники явно сделали из своих ошибок правильные выводы, а линия атаки и так не тушевалась. Настолько, что чуть не оконфузила братьев-славян камбэком с 0:4. Двумя днями позже команда славно поработала на честную «футбольную» победу над продолжающими пока пребывать в коме «Тре крунур». Хотя чепчики в воздух и параллели с ОИ-2002 тут будут явным перебором. Шведы, как и те же канадцы, пока в Риге реально напоминают не себя привычных, а каких-то сомнамбул.



Нет, все понятно: картина, при которой фавориты начинают ни шатко, ни валко, разгоняясь ближе к плей-офф, стара как мир. Но не настолько же! Казалось бы: после оплеухи в стартовом туре от датских соседей скандинавы в игре с белорусами должны были рвать и метать. Однако ни рвачей, ни метальщиков они в воскресенье не напоминали. В итоге пав от единственного в матче на обе команды точного броска четвертой белорусской тройки. Той самой, что сплошь составлена из игроков родной экстралиги, — еще один повод для чувства глубокого удовлетворения.



В КХЛ давно выведена примерная формула завоевания путевки в плей-офф: нужно брать три четверти баллов на своем льду и хотя бы половину — на выезде. Аналогично рецепт счастья выкристаллизован и на «мирах»: проходным баллом в четвертьфинал здесь обычно является дюжина очков. Иногда хватает и на один-два меньше (как нам же в Минске-2014), но это уже на тоненького.



В другой системе расчета это звучит так: надо брать «свои» очки и откусить 3−4 у фаворитов подгруппы. Вторую часть задачи бойцы Михаила Захарова уже, почитай, выполнили. Осталось не обмишурится при выполнении первой. Видимых причин для конфуза я пока не наблюдаю. Хотя, как уже показали события, на этом «мире» происходят и не такие чудеса…

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/i67GbmZ1b1s" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.