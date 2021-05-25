Захаров: По вратарям вопросов нет. Есть проблемы с большинством и меньшинством
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о вратарской ротации на ЧМ-2021.
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о вратарской ротации на ЧМ-2021.
— В трех матчах за сборную сыграли три разных вратаря. Это так задумано, чтобы проверить всех трёх голкиперов?
— У нас два вратаря — это молодые ребята, мы хотели, чтобы все сыграли, сложилось все удачно. Все нормально. По вратарям вопросов нет. Есть проблемы с большинством и меньшинством.
— Вы остановились на
— Нет, Тэйлор говорит, что я устал, голова устала, мне 35 лет (улыбается). Мы еще посмотрим. К вечеру решим, кто будет играть, — сказал Захаров.