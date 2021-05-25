Глава федерации хоккея Латвии: Белоруссию ни в коем случае не снимут с ЧМ
Президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис прокомментировал возможность снятия сборной Белоруссии с чемпионата мира по хоккею по политическим причинам.
Президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис прокомментировал возможность снятия сборной Белоруссии с чемпионата мира по хоккею по политическим причинам.
О такой возможности начали говорить после того, как основатель
«Мы получили письмо от Международной федерации хоккея, где нас просят обеспечить безопасность игроков во время турнира. Могут ли белорусов исключить из числа участников турнира? Ни в коем случае. Мы — члены одной хоккейной семьи», — приводит слова Калвитиса Apollo.
24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо государственного флага был вывешен