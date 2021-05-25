Глава федерации хоккея Латвии: Белоруссию ни в коем случае не снимут с ЧМ

О такой возможности начали говорить после того, как основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами 23 мая в минском аэропорту после экстренной посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b83a24ee716e72d6873a" data-vnd="b83a24ee716e72d6873a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b83a24ee716e72d6873a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы получили письмо от Международной федерации хоккея, где нас просят обеспечить безопасность игроков во время турнира. Могут ли белорусов исключить из числа участников турнира? Ни в коем случае. Мы — члены одной хоккейной семьи», — приводит слова Калвитиса Apollo.