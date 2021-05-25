Швейцарская атака удивит шведов: прогноз на матч чемпионата мира Швейцария — Швеция сегодня
«Тре крунур» проваливают этот чемпионат.
«Тре крунур» проваливают этот чемпионат.
Всё смешалось в группе А на ЧМ-2021. Сборная Швеции начала турнир с исторических поражений от Дании и Белоруссии — до этого шведы этим командам на чемпионатах мира не проигрывали. «Тре крунур» приехали в Ригу с 19 дебютантами, без громких имен из НХЛ (выделяется только Ракелль из «Анахайма»), но все равно такие результаты удивительны. В современной истории шведы всегда выходили в
А вот Швейцария в порядке на этом турнире, теперь эта сборная выглядит теневым фаворитом ЧМ. Есть молодые звезды Майер («Сан-Хосе») и Хишир («Нью-Джерси»), которым есть что доказывать после нелучшего сезона в НХЛ, есть опытный Амбюль, для которого это уже 16-й (!) чемпионат мира. Швейцарцы на старте турнира разобрались с чехами, забив им 4 гола в большинстве, и датчанами, которым они позволили нанести лишь 4 (!) броска за весь матч. Во второй игре, правда, Швейцарию подвела реализация, сами они забросили только одну шайбу. Зато сегодня против Швеции им будет удобно убегать в контратаки плюс снова должна заработать игра в большинстве. В БК Winline на тотал Швейцарии больше 2,5 в основное время дают коэффициент 1,99.
Андрей Санталов