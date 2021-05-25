Швейцарская атака удивит шведов: прогноз на матч чемпионата мира Швейцария — Швеция сегодня

Всё смешалось в группе А на ЧМ-2021. Сборная Швеции начала турнир с исторических поражений от Дании и Белоруссии — до этого шведы этим командам на чемпионатах мира не проигрывали. «Тре крунур» приехали в Ригу с 19 дебютантами, без громких имен из НХЛ (выделяется только Ракелль из «Анахайма»), но все равно такие результаты удивительны. В современной истории шведы всегда выходили в плей-офф, здесь же над неопытным тренером Гарпенловым и его игроками навис шанс вляпаться в историю. Подмоги из НХЛ не будет — Бэкстрем из «Вашингтона» отказался ехать, так что спасаться придется самим. Хотя атмосфера в сборной, по словам хоккеистов, не очень, их уже сковывает давление.