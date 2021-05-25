«Я не понимаю, почему мы всегда так боялись русских?» Что говорят в Словакии после победы над сборной России

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Победа над сборной России вызвала большую радость в Словакии. И хоккеисты этой сборной, и пресса восторгались результатом, не стесняясь в громких выражениях.

«Сенсационно сняли скальп с одного из главных фаворитов — обыграли Россию. Отличное выступление! С первых же минут на площадке были хорошие скорости, и словацкая команда ни в чем не уступала россиянам. Скорость игры не упала даже в третьем периоде, в котором россияне несколько раз угрожали воротам Гудачека, но оборона сборной Словакии не позволяла наносить опасные броски», — отмечает словацкий портал Sportky.sk.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Mr4NJH3o5ow" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Очень яркую речь произнес после победы один из главных триумфаторов матча — голкипер сборной Словакии Юлиус Гудачек, которого российские болельщики хорошо знают по выступлениям в КХЛ.

«В Континентальной хоккейной лиге ошибочно думают, что словаки хуже финнов или шведов. Они почему-то считают, что мы с чехами хуже. Это неправда, и сегодня мы это подтвердили. Я верю, что победа над крупнейшими звездами откроет двери в КХЛ для большого количества словацких хоккеистов. Сегодня у меня нет контракта в КХЛ, где я играл три сезона. Мы показали, что можем играть в хороших командах этой лиги», — приводит слова Гудачека Sport.sk.

Я хорошо знаком с менталитетом русских. Они начинают сильно нервничать, если не ведут в счете после двух периодов, у них начинается стресс и паника. Во время подготовки к турниру мы играли неважно, а после матча с Австрией я и вовсе говорил, что мы играем в юношеский хоккей — такими были ошибки. Но мы вышли на новый уровень, мальчики учатся. Думаю, что этот чемпионат мира поможет каждому в его карьере. Нам было нечего терять, мы сыграли здорово, так что теперь мы можем обыграть кого угодно. Юлиус Гудачек голкипер сборной Словакии

Еще один известный в России словак — нападающий Томаш Заборски — также отдал должное своей сборной.

«Это был очень достойный и сбалансированный матч, я рад, что наша команда продержалась до конца. Признаюсь, я не понимаю, почему мы всегда так боялись русских, так почтенно к ним относились. Я играл в России и знаю многих хоккеистов. Когда я смотрел на состав россиян, то у меня было такое чувство, что они выбрали далеко не лучших игроков на чемпионат мира. Правда, у них есть несколько защитников из НХЛ, но игроки в атаке довольно средние.

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У нас же есть игроки, которые становились чемпионами в Финляндии и доминировали весь год в Швеции. У сборной России многие играют в своих клубах в третьих-четвертых звеньях. Если мы добавим к этому опытных вратарей Гудачека и Конрада, которые годами демонстрируют стабильный уровень, то я не знаю, почему мы не рассчитывали изначально добиться хороших результатов в матче с Россией", — приводит слова Заборски Sportnet.sme.sk.

«Они же дрались за каждую шайбу! Буквально летали по льду. Это был большой триумф, и теперь в активе нашей команды уже 9 очков», — отметил обозреватель этого же портала Даниэль Дедина.

«У Словакии идеальный результат после трех матчей. Это был спор команд, которые достойны занять первое место в группе. Словаки, увидев, что некоторые из привычных фаворитов испытывают трудности, могут воспользоваться ситуацией и далеко пройти на турнире — если смогут поддерживать такой уровень игры. После двух выходных словаки играют со Швейцарией, этот матч может стать еще одним шагом для этой команды к тому, чтобы занять первую строчку», — резюмировал автор официального сайта IIHF Дерек О’Брайен.