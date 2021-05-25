«Я не понимаю, почему мы всегда так боялись русских?» Что говорят в Словакии после победы над сборной России
Считают, что в КХЛ теперь должно появиться много словаков.
Считают, что в КХЛ теперь должно появиться много словаков.
Победа над сборной России вызвала большую радость в Словакии. И хоккеисты этой сборной, и пресса восторгались результатом, не стесняясь в громких выражениях.
«Сенсационно сняли скальп с одного из главных фаворитов — обыграли Россию. Отличное выступление! С первых же минут на площадке были хорошие скорости, и словацкая команда ни в чем не уступала россиянам. Скорость игры не упала даже в третьем периоде, в котором россияне несколько раз угрожали воротам Гудачека, но оборона сборной Словакии не позволяла наносить опасные броски», — отмечает словацкий портал Sportky.sk.
Очень яркую речь произнес после победы один из главных триумфаторов матча — голкипер сборной Словакии Юлиус Гудачек, которого российские болельщики хорошо знают по выступлениям в КХЛ.
«В Континентальной хоккейной лиге ошибочно думают, что словаки хуже финнов или шведов. Они
Я хорошо знаком с менталитетом русских. Они начинают сильно нервничать, если не ведут в счете после двух периодов, у них начинается стресс и паника. Во время подготовки к турниру мы играли неважно, а после матча с Австрией я и вовсе говорил, что мы играем в юношеский хоккей — такими были ошибки. Но мы вышли на новый уровень, мальчики учатся. Думаю, что этот чемпионат мира поможет каждому в его карьере. Нам было нечего терять, мы сыграли здорово, так что теперь мы можем обыграть кого угодно.
Еще один известный в России словак — нападающий Томаш Заборски — также отдал должное своей сборной.
«Это был очень достойный и сбалансированный матч, я рад, что наша команда продержалась до конца. Признаюсь, я не понимаю, почему мы всегда так боялись русских, так почтенно к ним относились. Я играл в России и знаю многих хоккеистов. Когда я смотрел на состав россиян, то у меня было такое чувство, что они выбрали далеко не лучших игроков на чемпионат мира. Правда, у них есть несколько защитников из НХЛ, но игроки в атаке довольно средние.
У нас же есть игроки, которые становились чемпионами в Финляндии и доминировали весь год в Швеции. У сборной России многие играют в своих клубах в
«Они же дрались за каждую шайбу! Буквально летали по льду. Это был большой триумф, и теперь в активе нашей команды уже 9 очков», — отметил обозреватель этого же портала Даниэль Дедина.
«У Словакии идеальный результат после трех матчей. Это был спор команд, которые достойны занять первое место в группе. Словаки, увидев, что некоторые из привычных фаворитов испытывают трудности, могут воспользоваться ситуацией и далеко пройти на турнире — если смогут поддерживать такой уровень игры. После двух выходных словаки играют со Швейцарией, этот матч может стать еще одним шагом для этой команды к тому, чтобы занять первую строчку», — резюмировал автор официального сайта IIHF Дерек О’Брайен.
Максим Замятин