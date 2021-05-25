Майоров объяснил, почему сборная России не является фаворитом чемпионата мира

— В последнее время принято говорить, что хоккей в мире подрос, его освоили во многих странах и сила сборных подровнялась. Это, конечно, одна из причин, но я не думаю, что основная. Уж очень необычным получился нынешний чемпионат! Играют без зрителей, хоккеисты, по сути, заперты в отеле… Полагаю, что многие игроки, особенно из Северной Америки и частично из Европы, отказались от участия в этом турнире, чтобы не находиться в замкнутом пространстве. И вот это подровняло силы.