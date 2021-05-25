Майоров объяснил, почему сборная России не является фаворитом чемпионата мира
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поговорил о неожиданных результатах на старте чемпионата мира в Латвии.
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поговорил о неожиданных результатах на старте чемпионата мира в Латвии.
— В последнее время принято говорить, что хоккей в мире подрос, его освоили во многих странах и сила сборных подровнялась. Это, конечно, одна из причин, но я не думаю, что основная. Уж очень необычным получился нынешний чемпионат! Играют без зрителей, хоккеисты, по сути, заперты в отеле… Полагаю, что многие игроки, особенно из Северной Америки и частично из Европы, отказались от участия в этом турнире, чтобы не находиться в замкнутом пространстве. И вот это подровняло силы.
Если говорить более конкретно, шведский хоккей сейчас явно не на подъеме. У нас тоже есть проблемы. Уровень хоккея в КХЛ после отъезда целого ряда ведущих игроков прилично упал. Поэтому явным фаворитом сборная России уже не выглядит. В нашей группе я бы обратил внимание на Швейцарию. Там очень хорошая команда, — отметил Майоров.
После трех туров россияне набрали шесть очков и занимают вторую строчку группы А. С девятью очками лидирует команда Словакии.