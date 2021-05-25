Мэр Риги распорядился снять флаги ИИХФ после письма Фазеля

Накануне по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Беларуси был заменен на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран-участниц чемпионата мира.

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Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Беларуси или убрать флаг ИИХФ.