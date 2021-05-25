Мэр Риги распорядился снять флаги ИИХФ после письма Фазеля
Мэр Риги (Латвия) Мартинс Стакис сообщил, что президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель направил ему письмо после инцидента с флагом Беларуси.
Мэр Риги (Латвия) Мартинс Стакис сообщил, что президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель направил ему письмо после инцидента с флагом Беларуси.
Накануне по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Беларуси был заменен на
Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Беларуси или убрать флаг ИИХФ.
«Президент ИИХФ потребовал, чтобы в Риге