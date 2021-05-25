Дэнни Тэйлор из сборной Беларуси, олимпийский призер из Германии и задрафтованный англичанин. Кто зажигает на старте ЧМ-2021

Чемпионат мира в Риге проходит весьма странно, неожиданно и отчасти сенсационно. Канадцы потерпели три поражения и рискуют не попасть в восьмерку, где-то у той же черты балансируют шведы, зато все хорошо у немцев, все неплохо у латвийцев и казахстанцев, взяли очки в двух матчах с фаворитами белорусы. А кто из игроков выделяется в первых трех турах группового раунда?



Дэнни ТЭЙЛОР

Вратарь, сборная Беларуси

2 матча, 98.28% отраженных бросков, 0.56 коэффициент надежности



Тэйлор, безусловно, претендует на статус «главного преображения чемпионата мира». И мы, кстати, где-то такое видели. Помните, в 2014-м, Кевин Лаланд провел не самый яркий сезон за «Динамо». Но Глен Хэнлон, вопреки многим экспертным возгласам, взял вратаря на домашний чемпионат мира. Более того, сделав его основным. И Лаланд заиграл: выдал почти 94% отраженных бросков в пяти матчах и помог сборной не только пробиться в четвертьфинал, но и достойно сыграть со шведами в плей-офф.



Дэнни — это еще более удивительная история. У Лаланда в том не самом удачном сезоне все равно было чуть больше 90% отраженных бросков. Тэйлор же ехал на чемпионат мира в статусе абсолютного худшего вратаря минского «Динамо» по итогам сезона. Он уступал не только Фурху, но и Колосову, и даже Толопило. 87.7% и коэффициент надежности 3.40 в 12 матчах — понятно, что приглашение Дэнни на чемпионат мира выглядело сомнительно. Но так бывает, хоккеист оправдывает доверие. Причем делает это пока феерично.



В матче со словаками он вышел еще в первом периоде и своей уверенностью направил команду в сторону камбэка. Он не состоялся, но Дэнни отразил почти все. А встреча со шведами вообще стала для вратаря чуть не лучшей за последние лет пять, если не больше. 32 сэйва, шатаут, историческая победа, важнейшие три балла — в общем, полный комплект. Поединок с чехами Тэйлор пропускал, по словам главного тренера, он сам признался, что немного подустал. Но он наверняка будет первым выбором в матчах со швейцарцами и, особенно, с россиянами. Где постарается не испортить, а лишь дополнить впечатление. А пока Дэнни статистически в топ-2 лучший вратарей чемпионата мира. Впереди только швейцарец Рето Берра, который провел игру с датчанами и у которого почти не было работы: скандинавы за 60 минут бросили по его воротам лишь четыре раза.



Марсель НЕБЕЛЬС

Нападающий, сборная Германии

3 матча, 6 (2+4) очков, «+6»



Сборная Германии движется по дистанции пока легко и непринужденно. Девять очков в трех матчах, победа над канадцами и пока первое место в группе. Еще три года назад в Пхенчхане немцы показали, что всегда готовы воспользоваться слабостью фаворитов и наделать шуму. На безНХЛовской Олимпиаде они добрались до финала, на чудесном рижском чемпионате мира компания Тони Седерхольма наверняка надеется как минимум повторить успех.



Причем сборная Германии в Риге образец так сказать «хоккейного патриотизма», 21 хоккеист из 28 в заявке представляет чемпионат Германии. Из НХЛ в сборную приехал только Тобиас Ридер, есть защитник КХЛовского «Автомобилиста» Корбиниан Хольцер, да и он в следующем сезоне возвращается на родину, где будет играть за «Адлер». Еще три игрока представляют АХЛ, а топовый проспект «Детройта» Моритц Зайдер играл в аренде в шведском «Регле».



В таких условиях естественно на лидерские роли выдвигаются местные герои. Самый заметный из них нападающий «Айсберен» Марсель Небельс. В трех матчах он набрал шесть очков и делит турнирное лидерство со словаком Петером Цеглариком. Небельсу 29 лет, и он проводит шестой чемпионат мира. Причем в Риге он за три матча набрал на очко больше, чем за пять предыдущих планетарных форумов.



И это, наверное, неудивительно: нападающий проводит лучший сезон в карьере. Марсель набрал 46 (6+36) очков в 36 матчах «регулярки», добавил 10 (1+9) баллов в девяти встречах плей-офф, помог берлинцам выиграл чемпионат, а сам был признан лучшим игроком DEL-лиги. К такому признанию Небельс шел довольно долго. По юности он пытался пробиться в НХЛ, провел несколько сезона в канадской юниорской лиге WHL, был задрафтован «Филадельфией» в четвертом раунде в 2011-м. Но, поиграв два сезона в АХЛ и однажды спустившись в ECHL, форвард вернулся на родину, где с 2014 года и выступает за «Айсберен». Небельс регулярно вызывался в сборную Германии, сыграл и на Олимпиаде-2018, где завоевал с командой серебряную медаль. В Риге он играет в одном звене с суперталантом Лукасом Райхелем, выбранном «Чикаго» в первом раунде в прошлом году, и Леонхардом Пфедерлем. Секрет тройки в идеальном взаимопонимании: эти парни играли вместе в топовом звене «Айсберен».