Дэнни Тэйлор из сборной Беларуси, олимпийский призер из Германии и задрафтованный англичанин. Кто зажигает на старте ЧМ-2021
И тащит андердогов в
И тащит андердогов в
Чемпионат мира в Риге проходит весьма странно, неожиданно и отчасти сенсационно. Канадцы потерпели три поражения и рискуют не попасть в восьмерку,
Дэнни ТЭЙЛОР
Вратарь, сборная Беларуси
2 матча, 98.28% отраженных бросков, 0.56 коэффициент надежности
Тэйлор, безусловно, претендует на статус «главного преображения чемпионата мира». И мы, кстати,
Дэнни — это еще более удивительная история. У Лаланда в том не самом удачном сезоне все равно было чуть больше 90% отраженных бросков. Тэйлор же ехал на чемпионат мира в статусе абсолютного худшего вратаря минского «Динамо» по итогам сезона. Он уступал не только Фурху, но и Колосову, и даже Толопило. 87.7% и коэффициент надежности 3.40 в 12 матчах — понятно, что приглашение Дэнни на чемпионат мира выглядело сомнительно. Но так бывает, хоккеист оправдывает доверие. Причем делает это пока феерично.
В матче со словаками он вышел еще в первом периоде и своей уверенностью направил команду в сторону камбэка. Он не состоялся, но Дэнни отразил почти все. А встреча со шведами вообще стала для вратаря чуть не лучшей за последние лет пять, если не больше. 32 сэйва, шатаут, историческая победа, важнейшие три балла — в общем, полный комплект. Поединок с чехами Тэйлор пропускал, по словам главного тренера, он сам признался, что немного подустал. Но он наверняка будет первым выбором в матчах со швейцарцами и, особенно, с россиянами. Где постарается не испортить, а лишь дополнить впечатление. А пока Дэнни статистически в топ-2 лучший вратарей чемпионата мира. Впереди только швейцарец Рето Берра, который провел игру с датчанами и у которого почти не было работы: скандинавы за 60 минут бросили по его воротам лишь четыре раза.
Марсель НЕБЕЛЬС
Нападающий, сборная Германии
3 матча, 6 (2+4) очков, «+6»
Сборная Германии движется по дистанции пока легко и непринужденно. Девять очков в трех матчах, победа над канадцами и пока первое место в группе. Еще три года назад в Пхенчхане немцы показали, что всегда готовы воспользоваться слабостью фаворитов и наделать шуму. На безНХЛовской Олимпиаде они добрались до финала, на чудесном рижском чемпионате мира компания Тони Седерхольма наверняка надеется как минимум повторить успех.
Причем сборная Германии в Риге образец так сказать «хоккейного патриотизма», 21 хоккеист из 28 в заявке представляет чемпионат Германии. Из НХЛ в сборную приехал только Тобиас Ридер, есть защитник КХЛовского «Автомобилиста» Корбиниан Хольцер, да и он в следующем сезоне возвращается на родину, где будет играть за «Адлер». Еще три игрока представляют АХЛ, а топовый проспект «Детройта» Моритц Зайдер играл в аренде в шведском «Регле».
В таких условиях естественно на лидерские роли выдвигаются местные герои. Самый заметный из них нападающий «Айсберен» Марсель Небельс. В трех матчах он набрал шесть очков и делит турнирное лидерство со словаком Петером Цеглариком. Небельсу 29 лет, и он проводит шестой чемпионат мира. Причем в Риге он за три матча набрал на очко больше, чем за пять предыдущих планетарных форумов.
И это, наверное, неудивительно: нападающий проводит лучший сезон в карьере. Марсель набрал 46 (6+36) очков в 36 матчах «регулярки», добавил 10 (1+9) баллов в девяти встречах
Петер ЦЕГЛАРИК
Нападающий, сборная Словакии
3 матча, 6 (2+4) очков, «+5»
Словаки спокойно и методично набирают очки в матчах с любыми соперниками и приближаются к четвертьфиналу. В составе этой сборной лишь один представитель НХЛ, да и он, Мариан Студенич, провел в «Нью-Джерси» лишь восемь матчей. Лидером же команды на старте чемпионата стал Петер Цегларик.
Это, на самом деле, неудивительно. 25-летний нападающий отыграл замечательный сезон в шведской лиге, где набрал 40 (20+20) очков в 45 матчах за «Лександ» в «регулярке» и отдал одну передачу в четырех встречах
В группе «В» удивляют не только латвийцы, но и казахстанцы. Команды Юрия Михайлиса одержала две победы по буллитам, одолев в том числе финнов. Сегодня новое испытание — матч со сборной США. Parimatch в казахстанцев не верит, коэффициент на победу 8.60, но в Риге чемпионат сенсаций, вы помните.
Выступление Цегларика на чемпионате мира позицию в переговорах явно усиливает. Петер играет в первом звене со своим бывшим партнером по «Лександу» Мареком Гривиком и Робертом Лантоши, с которым играл за «Провиденс» в АХЛ. Тройка работает здорово, Цегларик еще лучше. Он набирает очки в каждом матче, а в поединке со сборной Беларуси Петер забросил две шайбы и отдал результативную передачу. По слухам, Цегларик интересен ярославскому «Локомотиву», думается, Андрей Скабелка все больше убеждается в том, что это будет отличный трансфер.
Лиам КИРК
Нападающий, сборная Великобритании
2 матча, 2 (2+0) очка, «-1»
Понятно, что сборная Великобритании входит в число слабейших на турнире. Это связано не только с составом в целом, но и с слишком скромной игровой практикой у большинства игроков в прошедшем сезоне. Местный чемпионат, где почти все и выступают, стартовал только весной и представлял из себя
Самый заметный игрок этой сборной — 21-летний Лиам Кирк. Не только потому, что он забросил в каждом из матчей и возглавил бомбардирский и снайперский список команды. Кирк — первый англичанин, который цликом и полностью учился хоккею именно в Великобритании и был выбран на драфте НХЛ. В 2018 году его задрафтовала «Аризона» в седьмом раунде. Кирк тогда сразу же отправился за океан и подписал контракт с клубом юниорской OHL «Питерборо». Там он провел два сезона, в прошлом году Кирк набрал 50 (21+29) очков в 47 матчах, став пятым бомбардиром команды. Он бы остался в OHL и в текущем сезоне, но турнир был отменен
На планетарном форуме у Кирка есть возможность погромче о себе заявить и привлечь интерес из