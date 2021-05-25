Дэнни Тэйлор из сборной Беларуси, олимпийский призер из Германии и задрафтованный англичанин. Кто зажигает на старте ЧМ-2021

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
16:15Не началсяСША
Казахстан
Группа A
16:15Не началсяВеликобритания
Дания
Группа A
тв
20:15Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
20:15Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
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5.06Не началсяSF3
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36
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4
Беларусь
34
5
Дания
23
6
Чехия
32
7
Швеция
20
8
Великобритания
20
Группа B
1
Германия
39
2
Латвия
37
3
Финляндия
24
4
Казахстан
24
5
США
23
6
Норвегия
23
7
Канада
30
8
Италия
30
13:04 (мск), источник: Прессбол

Дэнни Тэйлор из сборной Беларуси, олимпийский призер из Германии и задрафтованный англичанин. Кто зажигает на старте ЧМ-2021

И тащит андердогов в плей-офф.

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Источник: AFP 2021

Чемпионат мира в Риге проходит весьма странно, неожиданно и отчасти сенсационно. Канадцы потерпели три поражения и рискуют не попасть в восьмерку, где-то у той же черты балансируют шведы, зато все хорошо у немцев, все неплохо у латвийцев и казахстанцев, взяли очки в двух матчах с фаворитами белорусы. А кто из игроков выделяется в первых трех турах группового раунда?

Дэнни ТЭЙЛОР
Вратарь, сборная Беларуси
2 матча, 98.28% отраженных бросков, 0.56 коэффициент надежности

Тэйлор, безусловно, претендует на статус «главного преображения чемпионата мира». И мы, кстати, где-то такое видели. Помните, в 2014-м, Кевин Лаланд провел не самый яркий сезон за «Динамо». Но Глен Хэнлон, вопреки многим экспертным возгласам, взял вратаря на домашний чемпионат мира. Более того, сделав его основным. И Лаланд заиграл: выдал почти 94% отраженных бросков в пяти матчах и помог сборной не только пробиться в четвертьфинал, но и достойно сыграть со шведами в плей-офф.

Дэнни — это еще более удивительная история. У Лаланда в том не самом удачном сезоне все равно было чуть больше 90% отраженных бросков. Тэйлор же ехал на чемпионат мира в статусе абсолютного худшего вратаря минского «Динамо» по итогам сезона. Он уступал не только Фурху, но и Колосову, и даже Толопило. 87.7% и коэффициент надежности 3.40 в 12 матчах — понятно, что приглашение Дэнни на чемпионат мира выглядело сомнительно. Но так бывает, хоккеист оправдывает доверие. Причем делает это пока феерично.

В матче со словаками он вышел еще в первом периоде и своей уверенностью направил команду в сторону камбэка. Он не состоялся, но Дэнни отразил почти все. А встреча со шведами вообще стала для вратаря чуть не лучшей за последние лет пять, если не больше. 32 сэйва, шатаут, историческая победа, важнейшие три балла — в общем, полный комплект. Поединок с чехами Тэйлор пропускал, по словам главного тренера, он сам признался, что немного подустал. Но он наверняка будет первым выбором в матчах со швейцарцами и, особенно, с россиянами. Где постарается не испортить, а лишь дополнить впечатление. А пока Дэнни статистически в топ-2 лучший вратарей чемпионата мира. Впереди только швейцарец Рето Берра, который провел игру с датчанами и у которого почти не было работы: скандинавы за 60 минут бросили по его воротам лишь четыре раза.

Марсель НЕБЕЛЬС
Нападающий, сборная Германии
3 матча, 6 (2+4) очков, «+6»

Сборная Германии движется по дистанции пока легко и непринужденно. Девять очков в трех матчах, победа над канадцами и пока первое место в группе. Еще три года назад в Пхенчхане немцы показали, что всегда готовы воспользоваться слабостью фаворитов и наделать шуму. На безНХЛовской Олимпиаде они добрались до финала, на чудесном рижском чемпионате мира компания Тони Седерхольма наверняка надеется как минимум повторить успех.

Причем сборная Германии в Риге образец так сказать «хоккейного патриотизма», 21 хоккеист из 28 в заявке представляет чемпионат Германии. Из НХЛ в сборную приехал только Тобиас Ридер, есть защитник КХЛовского «Автомобилиста» Корбиниан Хольцер, да и он в следующем сезоне возвращается на родину, где будет играть за «Адлер». Еще три игрока представляют АХЛ, а топовый проспект «Детройта» Моритц Зайдер играл в аренде в шведском «Регле».

В таких условиях естественно на лидерские роли выдвигаются местные герои. Самый заметный из них нападающий «Айсберен» Марсель Небельс. В трех матчах он набрал шесть очков и делит турнирное лидерство со словаком Петером Цеглариком. Небельсу 29 лет, и он проводит шестой чемпионат мира. Причем в Риге он за три матча набрал на очко больше, чем за пять предыдущих планетарных форумов.

И это, наверное, неудивительно: нападающий проводит лучший сезон в карьере. Марсель набрал 46 (6+36) очков в 36 матчах «регулярки», добавил 10 (1+9) баллов в девяти встречах плей-офф, помог берлинцам выиграл чемпионат, а сам был признан лучшим игроком DEL-лиги. К такому признанию Небельс шел довольно долго. По юности он пытался пробиться в НХЛ, провел несколько сезона в канадской юниорской лиге WHL, был задрафтован «Филадельфией» в четвертом раунде в 2011-м. Но, поиграв два сезона в АХЛ и однажды спустившись в ECHL, форвард вернулся на родину, где с 2014 года и выступает за «Айсберен». Небельс регулярно вызывался в сборную Германии, сыграл и на Олимпиаде-2018, где завоевал с командой серебряную медаль. В Риге он играет в одном звене с суперталантом Лукасом Райхелем, выбранном «Чикаго» в первом раунде в прошлом году, и Леонхардом Пфедерлем. Секрет тройки в идеальном взаимопонимании: эти парни играли вместе в топовом звене «Айсберен».

Источник: AFP 2021

Петер ЦЕГЛАРИК
Нападающий, сборная Словакии
3 матча, 6 (2+4) очков, «+5»

Словаки спокойно и методично набирают очки в матчах с любыми соперниками и приближаются к четвертьфиналу. В составе этой сборной лишь один представитель НХЛ, да и он, Мариан Студенич, провел в «Нью-Джерси» лишь восемь матчей. Лидером же команды на старте чемпионата стал Петер Цегларик.

Это, на самом деле, неудивительно. 25-летний нападающий отыграл замечательный сезон в шведской лиге, где набрал 40 (20+20) очков в 45 матчах за «Лександ» в «регулярке» и отдал одну передачу в четырех встречах плей-офф. Это был первый за пять лет европейский сезон для Цегларика. В 2013-м он был задрафтован «Бостоном» в третьем раунде, в 2016-м отправился за океан, где четыре года провел между НХЛ и АХЛ. В сильнейшей лиге мира на его счету 11 (5+6) очков в 40 матчах. Но прошлым летом он решил вернуться в Европу и отправился в знакомую для себя Швецию, где выступал еще с юниорского возраста. Правда, оставаться в «Лександе» он не собирается: перед чемпионатом мира агент Петера вел переговоры с клубами из России и Швейцарии.

В группе «В» удивляют не только латвийцы, но и казахстанцы. Команды Юрия Михайлиса одержала две победы по буллитам, одолев в том числе финнов. Сегодня новое испытание — матч со сборной США. Parimatch в казахстанцев не верит, коэффициент на победу 8.60, но в Риге чемпионат сенсаций, вы помните.
Выступление Цегларика на чемпионате мира позицию в переговорах явно усиливает. Петер играет в первом звене со своим бывшим партнером по «Лександу» Мареком Гривиком и Робертом Лантоши, с которым играл за «Провиденс» в АХЛ. Тройка работает здорово, Цегларик еще лучше. Он набирает очки в каждом матче, а в поединке со сборной Беларуси Петер забросил две шайбы и отдал результативную передачу. По слухам, Цегларик интересен ярославскому «Локомотиву», думается, Андрей Скабелка все больше убеждается в том, что это будет отличный трансфер.

Источник: AFP 2021

Лиам КИРК
Нападающий, сборная Великобритании
2 матча, 2 (2+0) очка, «-1»

Понятно, что сборная Великобритании входит в число слабейших на турнире. Это связано не только с составом в целом, но и с слишком скромной игровой практикой у большинства игроков в прошедшем сезоне. Местный чемпионат, где почти все и выступают, стартовал только весной и представлял из себя мини-турнир с участием нескольких команд. В итоге, большая часть хоккеистов сборной за весь сезон не провели и двадцати матчей. Британцы стартовали с двух поражений, россиянам они уступили разгромно (1:7), а словакам потрепали нервы (1:2).

Самый заметный игрок этой сборной — 21-летний Лиам Кирк. Не только потому, что он забросил в каждом из матчей и возглавил бомбардирский и снайперский список команды. Кирк — первый англичанин, который цликом и полностью учился хоккею именно в Великобритании и был выбран на драфте НХЛ. В 2018 году его задрафтовала «Аризона» в седьмом раунде. Кирк тогда сразу же отправился за океан и подписал контракт с клубом юниорской OHL «Питерборо». Там он провел два сезона, в прошлом году Кирк набрал 50 (21+29) очков в 47 матчах, став пятым бомбардиром команды. Он бы остался в OHL и в текущем сезоне, но турнир был отменен из-за пандемии. Пришлось возвращаться в Европу, вначале Лиам выступал в третьем шведском дивизионе, а затем помог родному «Шеффилду» в сокращенном чемпионате Великобритании.

На планетарном форуме у Кирка есть возможность погромче о себе заявить и привлечь интерес из какой-нибудь более-менее крепкой лиги. Пока форвард идет в правильном направлении.

Источник: Reuters
 Дэнни Тэйлор из сборной Беларуси, олимпийский призер из Германии и задрафтованный англичанин. Кто зажигает на старте ЧМ-2021
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