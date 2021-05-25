В Госдуме не исключают возможность бойкота остатка хоккейного ЧМ из-за скандала с флагами

«Я считаю, что большинство международных федераций поддерживают заявление Фазеля, — сказал Свищев “СЭ”. — Это неуважение к спортивному сообществу, ИИХФ, стране, спортсменам и болельщикам. Что это вообще такое? Почему мэр Риги втягивает турнир и спорт в целом в политические интриги. И так мир переполнен политическими разборками. Латвия взяла на себя обязательства перед ИИХФ по проведению чемпионата мира. Есть страны, которые имеют свою символику, гимн и так далее. По России есть решение CAS, никаких вопросов. Но по Белоруссии никаких решений не было ни со стороны ИИХФ, ни со стороны CAS. Вся провокация с флагами — это политическое действие. Спорт не должен быть заложником политических игрищ. А мы видим сейчас, что маленькая, бедная и красивая страна Латвия, куда мы любили приезжать как в одну из республик СССР, сейчас своим поведением отвернулась от соседей. Нам нужно было развивать совместно туризм и другие направления, но они заигрывают с Западом, чтобы получить кредиты и возможность существовать. У них половина населения уехала в Европу. В рамках проведения ЧМ не должно быть никаких политических действий».