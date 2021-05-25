«Даже моя команда из пивной лиги лучше!» Как в Канаде переживают провальный старт сборной

Какой бы ни была сборная Канады, болельщики точно не ожидали от неё такого провального старта на чемпионате мира по хоккею — 2021. Три поражения от Латвии, США и Германии, всего две заброшенные шайбы и предпоследнее место в группе, ниже только Италия (и то только за счёт разницы шайб). «Чемпионат» собрал самые яркие высказывания прессы и болельщиков.

«Чемпионат мира — полный хаос, кошмарный турнир Канады продолжается»

«Этот чемпионат мира — полный хаос, побед андердогов тут хоть пруд пруди. Кошмарный турнир Канады продолжается, теперь они наткнулись на “горячего” вратаря. Их надежды на четвертьфинал становятся всё призрачнее. Канада до сих пор без побед, а Германия остаётся непобедимой.



Канадцы соорудили только два гола в трёх матчах и имеют разницу шайб “-7”. Вместе с Италией они остаются единственными командами в группе без единой победы. Это первая победа Германии над Канадой на ЧМ за 25 лет, тогда победа андердогов со счётом 5:1 забронировала им путёвку в четвертьфинал.



Звездой сегодняшнего матча был вратарь Матиас Нидербергер, только во втором периоде он сделал 19 сейвов. Канадцы бомбардировали его бросками, но он оставался спокоен и собран, отразив практически всё, что летело в его сторону. Он закончил матч с 39 сейвами, а немцы добились неожиданной победы, которая напомнила полуфинал с Канадой на Олимпиаде-2018», — пишет автор The Hockey News Стивен Эллис.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Jf99fSgmuZA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«О горе Канаде! Команда Галлана проиграла три из трёх. Когда Жерар Галлан вернётся с чемпионата мира, он будет основным кандидатом на пост главного тренера в нескольких клубах НХЛ. Но для начала тренеру Канады надо взобраться на высокую гору за океаном. Особенно после того, как его команда стартовала с трёх поражений в групповом раунде.



Германия обыграла Канаду 3:1 и осталась непобедимой, опустив команду Галлана ещё ниже по турнирной таблице. С учётом того, что плей-офф НХЛ в самом разгаре, а ряд игроков из вылетевших команд отклонили приглашения, Галлану было уготовано серьёзное испытание в Латвии. Но даже несмотря на всё это, Канада с её богатой традицией выступлений на международном уровне не привыкла быть на последнем месте в группе», — пишет ESPN.

«Мы обыгрываем всех, кроме вратаря, нужно сохранять самообладание, когда выходим на голевые позиции, а мы немного трясёмся, нанося броски, надо подождать лишнюю секунду, прицелиться и положить шайбу в сетку», — объясняет третий провал подряд капитан канадцев Коннор Браун.

Три поражения Канады подряд — такого точно не ожидаешь. Мы показываем хороший хоккей, просто не добиваемся результата. Жерар Галлан главный тренер сборной Канады

«Боже мой, это худшая сборная Канады, что я видел»

«Канаде пригодилась бы помощь Макдэвида в матчах с Норвегией, Казахстаном, Италией и Финляндией. Сомневаюсь, что он приедет, но он бы точно усилил хилую сборную Канады», — пишет канадский журналист Бен Штайнер.

«Канада на чемпионате мира: проиграли Латвии, опозорились с США, проиграли Германии. Возможно, Канада вообще впервые проиграла первые три матча на хоккейном турнире», — пишет болельщик Клифф.

21 фотография 21 фотография 21 фотография Сборная США обыграла Канаду

«Кому-то ещё кажется, что канадцы играют ниже своего уровня на этом ЧМ, или только мне?» — задаётся вопросом Джоффри Хайнс.

«Канадцы надрали бы задницы Латвии и Германии, если бы собрали такую же команду, как собирают обычно. Плей-офф НХЛ только начался, да ещё и карантин. Это даже не шестой состав Канады, больше похоже на 10−11−12-й состав. Полсостава ахаэловцев, когда в последний раз в сборной на ЧМ был хоть один игрок АХЛ? Да пусть бы и игроки НХЛ, сколько из них играют в первом-втором звеньях в своих клубах? Ответ — ноль! Германия переиграла скудный состав Канады, у которой в составе игроки НХЛ ниже среднего», — защищает свою сборную Брент Дорлэнд.

«Я понимаю, что Канада не может быть великолепна каждый год, но тут всё совсем плохо, мы к такому не привыкли», — заключает Родерик.

«Я не жду, что Канада будет лучшей каждый год, но на это невозможно смотреть. У вас есть места в заявке, я всё понимаю, что карантин, но пожалуйста, усильтесь кем-нибудь», — молит болельщик с ником D.E.

«Боже мой, это худшая сборная Канады, что я видел», — пишет болельщик Коул.

«Даже моя команда из пивной лиги лучше», — шутит болельщик с ником Гремлин.

«Что это было?» — недоумевает болельщик с ником Z после поражения от Германии.

«Канада снова проиграла на ЧМ. Вау, какой плохой состав они собрали», — печалится Джейсон Д.

«Всем игрокам из этого состава надо навсегда запретить снова играть за Канаду в каком бы то ни было качестве», — злится болельщик LeafsAllDayy.

«Сложно критиковать ребят, которые тратят своё время в таких обстоятельствах, но всё это не укладывается в голове», — пишет ведущий SiriusXM NHL Network Скотт Лафлин.