«Вашингтон» не отпустил Илью Самсонова в сборную России на ЧМ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» не отпустил голкипера Илью Самсонова в сборную России на чемпионат мира в Риге (Латвия) по медицинским показателям.
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» не отпустил голкипера Илью Самсонова в сборную России на чемпионат мира в Риге (Латвия) по медицинским показателям.
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ФХР также добавила, что защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко присоединятся к сборной 26 мая.
Ранее сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира от Словакии (1:3). Следующим соперником россиян станет команда Дании 26 мая.