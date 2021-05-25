Песков: График Путина не дает ему возможности следить за сборной России на ЧМ по хоккею

«Что касается президента, то убежден, что если речь идет о каком-то позднем времени, то, может быть, он какую-то минуту и использует, чтобы глянуть на то, что происходит на экране во время игры. Но так он, конечно, не имеет возможности [следить за игрой сборной]. Я только что рассказывал про сегодняшний график — тут не до хоккея», — сказал он.