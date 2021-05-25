Сборная Дании дозаявила трех хоккеистов перед матчем с Россией
Сборная Дании дозаявила троих хоккеистов накануне матчей чемпионата мира против Великобритании и России.
Сборная Дании дозаявила троих хоккеистов накануне матчей чемпионата мира против Великобритании и России.
Заявку скандинавов дополнили защитник «Вольфсбурга» Филлип Брюггиссер, защитник «Фиштауна» Андрес Крогсгор и форвард «Ингольштадта» Фредерик Шторм.
Матч Россия — Дания состоится в среду, 26 мая. Начало — в 16.15 (мск). До этого датчане сегодня сыграют против Великобритании.