Посольство РФ в Риге осудило замену флагов России на символику Олимпийского комитета

«Вопреки собственным заверениям недельной давности о полной правомерности использования российского государственного флага при оформлении столичных улиц, городские власти Риги все же решились без вразумительной аргументации на его демонтаж и замену на флаг Олимпийского комитета России, — говорится в сообщении посольства в Facebook. — Что это — неумение держать слово и отстаивать собственные принципы, банальная непоследовательность или провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре?».