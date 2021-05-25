В Минспорте Белоруссии назвали недопустимой замену флага на чемпионате мира

Мэр Риги Мартиньш Стакис 24 мая сообщил, что государственный флаг Белоруссии, который наряду с флагами других стран — участниц турнира был установлен на одной из центральных улиц города, был заменен на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии. Во вторник Стакис заявил о намерении снять и флаг Международной федерации хоккея (IIHF).

«Спортивная общественность Республики Беларусь и министерство спорта и туризма Республики Беларусь, как орган государственного управления в сфере физической культуры и спорта, считают возмутительной и недопустимой замену государственного флага Республики Беларусь, представленного среди флагов стран — участниц чемпионата мира по хоккею, проходящему в настоящее время в столице Латвии Риге, на флаг с незарегистрированной символикой. Неуважение к государственным символам Республики Беларусь со стороны официальных лиц Латвийской Республики свидетельствует об отсутствии уважения к воле белорусского народа, нарушает принципы международного права и является недопустимым в дипломатической практике», — говорится в заявлении.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 26.05.2021, 20:15 Беларусь - Великобритания -

«Спорт всегда был вне политики, объединял людей и пропагандировал уважение к соперникам и честную борьбу. Тем большее недоумение вызывают действия официальных лиц Латвийской Республики и молчаливое согласие с их действиями спортивных функционеров Латвии. В этой связи министерство спорта и туризма Республики Беларусь настаивает на использовании при проведении чемпионата мира по хоккею официальной государственной символики Республики Беларусь и требует от организаторов мероприятия немедленного устранения допущенных нарушений», — добавляется в заявлении министра спорта страны Сергея Ковальчука.

После инцидента в Риге, который в Минске оценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу и всем сотрудникам латвийского посольства покинуть республику в течение 48 часов. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений.