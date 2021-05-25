«Нам нечего терять!» Латвийский депутат Бикше предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
16:15ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
16:15ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
20:15Не началсяШвейцария
Швеция
Группа B
тв
20:15Не началсяФинляндия
Норвегия
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
36
3
Швейцария
26
4
Дания
35
5
Беларусь
34
6
Чехия
32
7
Великобритания
31
8
Швеция
20
Группа B
1
Германия
39
2
Латвия
37
3
США
36
4
Финляндия
24
5
Казахстан
34
6
Норвегия
23
7
Канада
30
8
Италия
30
18:51 (мск), источник: Sport24

«Нам нечего терять!» Латвийский депутат Бикше предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею

Депутат Сейма Латвии Айгарс Бикше на своей странице в фейсбуке предложил взять хоккеистов сборной Белоруссии в заложники и задерживать их до тех пор, пока Белоруссия не выпустит всех политзаключенных.

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Источник: https://iihf.com

«Есть предложение — Латвия задерживает всю белорусскую хоккейную команду и выпускает на латышскую границу в обмен на всех политзаключенных белорусского режима», — пишет Бикше.

По его мнению, в Белоруссии равнодушно относятся к правам человека и международным отношениям: «Это абсолютная и жестокая демонстрация власти».

По словам латвийского депутата, Евросоюз получил «по лицу», поэтому должен набраться смелости и действовать решительнее, а такая мера, как замена флагов, ни к чему не приведет: «Мы можем повлиять на большее, чем представляем, просто нужно набраться смелости. Нам нечего терять, мы уже потеряли слишком много свободы, самоуважения и гордости!».

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис убрал белорусский красно-зеленый флаг и вывесил вместо него бело-красно-белый, который в настоящее время используется белорусской оппозицией, что спровоцировало международный скандал.

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