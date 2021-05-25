«Нам нечего терять!» Латвийский депутат Бикше предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею

«Есть предложение — Латвия задерживает всю белорусскую хоккейную команду и выпускает на латышскую границу в обмен на всех политзаключенных белорусского режима», — пишет Бикше.

По его мнению, в Белоруссии равнодушно относятся к правам человека и международным отношениям: «Это абсолютная и жестокая демонстрация власти».

По словам латвийского депутата, Евросоюз получил «по лицу», поэтому должен набраться смелости и действовать решительнее, а такая мера, как замена флагов, ни к чему не приведет: «Мы можем повлиять на большее, чем представляем, просто нужно набраться смелости. Нам нечего терять, мы уже потеряли слишком много свободы, самоуважения и гордости!».