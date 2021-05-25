Казахстан пропустил 3 шайбы и потерпел первое поражение на ЧМ-2021 по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
16:15ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
16:15ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
20:152-й периодШвейцария0Швеция4
Группа B
тв
20:152-й периодФинляндия3Норвегия1
Группа B
26.05Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
26.05Не началсяРоссия
Дания
Группа A
26.05Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
26.05Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
36
3
Швейцария
26
4
Дания
35
5
Беларусь
34
6
Чехия
32
7
Великобритания
31
8
Швеция
20
Группа B
1
Германия
39
2
Латвия
37
3
США
36
4
Финляндия
24
5
Казахстан
34
6
Норвегия
23
7
Канада
30
8
Италия
30
18:59 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан пропустил 3 шайбы и потерпел первое поражение на ЧМ-2021 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в топ-дивизионе в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 25 мая, в рамках группы В подопечные Юрия Михайлиса встречались с командой США и уступили со счетом 0:3. В составе победителей отличились Адам Кленденинг ('7), Тревор Мур ('22) и Джек Друри ('42).

Отметим, что в третьем периоде казахстанцам удалось поразить ворота соперника, но после видеопросмотра шайбу Егора Петухова не засчитали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед этим матчем американцы лишились основного вратаря Энтони Столарза, который покидает турнир из-за травмы, полученной в игре с Канадой. Сборная Казахстана же понесла потерю в лице габаритного защитника Виктора Сведберга. Он был дисквалифицирован на один матч за нарушение правил.

Напомним, что ранее казахстанцы сенсационно обыграли фаворитов в серии буллитов — сначала хозяйку турнира Латвию, а затем действующего чемпиона мира Финляндию.

Следующий матч на турнире сборная Казахстана проведет завтра, 26 мая, против лидера группы Германии. Он начнется в 19:15 по времени Нур-Султана.

США
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Казахстан
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