Казахстан пропустил 3 шайбы и потерпел первое поражение на ЧМ-2021 по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в
Сборная Казахстана по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в
Сегодня, 25 мая, в рамках группы В подопечные Юрия Михайлиса встречались с командой США и уступили со счетом 0:3. В составе победителей отличились Адам Кленденинг ('7), Тревор Мур ('22) и Джек Друри ('42).
Отметим, что в третьем периоде казахстанцам удалось поразить ворота соперника, но после видеопросмотра шайбу Егора Петухова не засчитали.
Перед этим матчем американцы лишились основного вратаря Энтони Столарза, который покидает турнир
Напомним, что ранее казахстанцы сенсационно обыграли фаворитов в серии буллитов — сначала хозяйку турнира Латвию, а затем действующего чемпиона мира Финляндию.
Следующий матч на турнире сборная Казахстана проведет завтра, 26 мая, против лидера группы Германии. Он начнется в 19:15 по времени