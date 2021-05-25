Казахстан пропустил 3 шайбы и потерпел первое поражение на ЧМ-2021 по хоккею

Сегодня, 25 мая, в рамках группы В подопечные Юрия Михайлиса встречались с командой США и уступили со счетом 0:3. В составе победителей отличились Адам Кленденинг ('7), Тревор Мур ('22) и Джек Друри ('42).

Отметим, что в третьем периоде казахстанцам удалось поразить ворота соперника, но после видеопросмотра шайбу Егора Петухова не засчитали.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ccbuwa-weRg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед этим матчем американцы лишились основного вратаря Энтони Столарза, который покидает турнир из-за травмы, полученной в игре с Канадой. Сборная Казахстана же понесла потерю в лице габаритного защитника Виктора Сведберга. Он был дисквалифицирован на один матч за нарушение правил.

Напомним, что ранее казахстанцы сенсационно обыграли фаворитов в серии буллитов — сначала хозяйку турнира Латвию, а затем действующего чемпиона мира Финляндию.