Конкурент Капризова в борьбе за «Колдера» прекрасен на ЧМ. Его США не заметили Казахстан

Перед началом очередного игрового дня на чемпионате мира 2021 года по хоккею любопытная картина сложилась в группе B. На первом месте располагалась команда Германии, одержавшая три победы в трёх матчах и набравшая девять очков из девяти возможных. На втором месте находилась сборная Латвии (семь очков), а топ-4 дополняли команды Казахстана и Финляндии, набравшие по четыре очка.

При этом обе североамериканские команды — сборные США и Канады — шли за чертой участников плей-офф на данный момент. Американская сборная стартовала на мировом первенстве с поражения в матче с Финляндией (1:2), после чего одержала уверенная победу над Канадой (5:1). В свою очередь казахстанские хоккеисты одержали две победы кряду в серии послематчевых бросков — по буллитам последовательно были обыграны команды Латвии (3:2 Б) и Финляндии (2:1 Б).

Главным лидером и основной движущей силой американской сборной на турнире в Риге абсолютно ожидаемо стал нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон. 21-летний форвард провёл крутой регулярный чемпионат за «звёзд», набрав 45 (17+28) очков в 51 матче. На протяжении большей части сезона именно Робертсона многие североамериканские эксперты называли главным конкурентом Кирилла Капризова в борьбе за приз лучшему новичку сезона НХЛ «Колдер Трофи». В конце регулярки российский форвард «Миннесоты» своей игрой наверняка практически закрыл вопросы об обладателе приза, но хорошего выступления Робертсона в сезоне это не умаляет.

На дебютном турнире за взрослую сборную США Джейсон стартовал с 3 (2+1) набранных очков в 2 матчах, при этом Робертсон сумел отметиться заброшенными шайбами в каждой из проведённых встреч. На самом старте матча с командой Казахстана американец продлил личную результативную серию, выступив одним из ассистентов в голе защитника Адама Кленденинга. Игрок обороны американцев удачно подключился в атаку и броском с убойной позиции расстрелял ворота 22-летнего голкипера Никиты Бояркина.

В самом начале второго периода американцы упрочили преимущество в счёте. Голевая комбинация «звёздно-полосатых» началась с того, что прекрасно играющий Робертсон заставил игрока сборной Казахстана нарушить на себе правила. Американцы заменили вратаря на шестого полевого игрока и на отложенном штрафе доиграли момент до заброшенной шайбы — с пятака шайбу в цель отправил выступающий за «Лос-Анджелес» Тревор Мур. Что касается самого Робертсона, то в данном эпизоде ему не удалось пополнить свой бомбардирский счёт, но свою лепту в гол он определённо внёс, вынудив соперника сфолить.

Стоит заметить, что команде Юрия Михайлиса в этом матче пришлось обходиться без услуг своего ключевого защитника Виктора Сведберга. Накануне Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) вынес решение о дисквалификации на одну игру защитника сборной Казахстана за нарушение правила номер 127 ИИХФ «толчок соперника клюшкой». Нарушение произошло в третьем периоде игры команд Казахстана и Финляндии на 58-й минуте. Сведберг толкнул финского нападающего Ере Инналу. Таким образом, за игрой с американцами опытный защитник был вынужден наблюдать со стороны.

Потеря Сведберга оказалась большим ударом для обороны сборной Казахстана. Без него американцы очень вольготно чувствовали себя на чужом пятаке, раз за разом создавая опасные моменты. По итогам второго периода перевес «звёздно-полосатых» по броскам в створ был более, чем троекратным. Американцы произвели 38 бросков — тогда как казахстанские игроки лишь 12 раз побеспокоили вратаря «Лос-Анджелеса» Кэлвина Питерсена.