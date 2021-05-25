Главный тренер сборной Казахстана объяснил первое поражение на чемпионате мира по хоккею
Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис после первого поражения на чемпионате мира в Латвии рассказал на
Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис после первого поражения на чемпионате мира в Латвии рассказал на
Казахстанские хоккеисты в каждом периоде пропустили по одному голу, уступив прямому конкуренту за выход в
— Для нас это большой опыт — против такой команды играть, — считает Михайлис. — В
— Мы увидели измененные тройки нападения. Чем это вызвано?
— Немного Романа Старченко разгрузили с центрального нападающего. Это амплуа ему тяжело дается. Он немного подустал. Две игры здорово отыграл. Он играл с краю — сегодня у него были моменты хорошие. У него были мощные движения.
— Американцы выделяются контролем шайбы. Мы в этом проиграли, да?
— Да. Для нас это большой опыт. Сегодня соперник преподал урок. Будем исправляться.
— В чем нужно перестроиться и какие выводы нужно сделать перед матчем с Германией?
— Проведем собрание. Видеоразбор будет. И будем настраивать команду.
— Не давят ли завышенные ожидания болельщиков?
— Не давят. У ребят хорошее настроение. Не только Казахстан смотрит, но и весь мир. Они раскрепощены. С каждой игрой мы будем прибавлять.
— Довольны ли игрой Никиты Бояркина?
— Никитой мы довольны. Уверенно играет. Если бы защитники и нападающие помогали бы ему… Потери в средней зоне, в своей… То у него было бы меньше работы. Но он справляется. Молодец! А на счет других вратарей мы подумаем.
Ранее игру прокомментировали игроки сборной Казахстана — защитник Иван Степаненко и Валерий Орехов.
Напомним, следующий матч сборная Казахстана проведет завтра, 26 мая, когда сыграет с лидером группы — командой Германии. Даже после поражения США подопечные Михайлиса сохраняют шансы на выход в