«Они очень быстрые». Игроки сборной Казахстана высказались о поражении США на чемпионате мира

Казахстанские хоккеисты уступили прямому конкуренту за выход в плей-офф турнира со счетом 0:3, но еще не потеряли шансы на продолжение борьбы.

— Конечно, тяжело играть. Скорости совсем другие. Игроки очень мастеровитые. А так, это праздник для любого игрока. Играем только в удовольствие, — считает Степаненко.

— Что ждете от матча с Германией?

— Думаю, что команды примерно одного уровня. Надо выходить и играть, как в последний раз. Успех нас будет ждать. Будем выкладываться на 100 процентов.

— Что с рукой?

— Игровой эпизод. Ничего страшного.

— Может быть, не хватило эмоций после двух побед? И как сказалось отсутствие Виктора Сведберга?

— Мы на каждую выходим и хотим побеждать. Не было Сведберга… У нас много игроков, которые тоже хотят показывать результат.

Еще один игрок обороны, защитник Валерий Орехов, рассказал о борьбе с игроками из НХЛ.

«Чуть-чуть было волнение, но после первой смены все прошло. Начали играть в свою игру, но немного повезло. Интересный опыт, хорошая игра против опытных игроков, — считает хоккеист. — Американцы очень быстрые, и у них очень хороший навык игры в обороне с шайбой. Игроки НХЛ в основном. Ничего особенного. Такие же люди — просто хорошие игроки».