Кожевников: Выгнать рижское «Динамо» из КХЛ! Подлецы, такое, как с флагами, нельзя прощать
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников эмоционально отреагировал на замену флагов сборных России и Беларуси на чемпионате мира в Латвии.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников эмоционально отреагировал на замену флагов сборных России и Беларуси на чемпионате мира в Латвии.
«Бред полнейший, тошно на это смотреть. Да что мы говорим про этих козявок. Я и до этого говорил, что в Латвии будет
Да выгнать рижское “Динамо” из КХЛ! И всё поснимать везде, чтобы их не было видно. Вот тогда они начнут
Напомним, власти Риги убрали флаги России и Беларуси, которые находились в центре города на площади. Там были размещены флаги всех
Ранее уже возникал вопрос правомерности размещения флага России в Риге. Дело в том, что
Теперь вместо государственной символики Беларуси на площади размещён оппозиционный