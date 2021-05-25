Кожевников: Выгнать рижское «Динамо» из КХЛ! Подлецы, такое, как с флагами, нельзя прощать

«Бред полнейший, тошно на это смотреть. Да что мы говорим про этих козявок. Я и до этого говорил, что в Латвии будет что-то происходить. Подлецы они чистые, политику суют в спорт!



Да выгнать рижское “Динамо” из КХЛ! И всё поснимать везде, чтобы их не было видно. Вот тогда они начнут что-то понимать. Снять флаги — это вообще бред. Улицы вообще при чём тут?! Там что, в хоккей играют? Подлецы, такое нельзя прощать: запрещать играть в лиге. Если они так делают, нам надо отвечать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.