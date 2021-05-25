Никита Зайцев: Хотел поехать в сборную, но «Оттава» не отпустила
Защитник «Оттавы» Никита Зайцев не поехал на чемпионат мира в составе сборной России — клуб не отпустил его в Ригу по медицинским показаниям.
Защитник «Оттавы» Никита Зайцев не поехал на чемпионат мира в составе сборной России — клуб не отпустил его в Ригу по медицинским показаниям.
Вчера один из наших лучших игроков обороны стал гостем прямого эфира на
— Почему вы не поехали в сборную?
— Потому что меня не отпустила «Оттава». У меня была травма, надо было ее до конца вылечить.
— Вы ведь не обращаете внимания на травмы — в «Торонто» еще играли с повреждением.
— Это решение команды. Я всегда хочу ездить в сборную, хотел и в этом году. Но решили, что так будет лучше.
— Будете лечиться все это время?
— Да, лечусь, пока не могу тренироваться.
— Когда получили травму?
— Да это не одна травма. Матчей десять играл на обезболивающих. Я травмировался во время матча, потом день не тренировался, а потом вышел на разминку, сделал пару кругов и ушел.
— Ваши одноклубники, канадцы Пол, Браун поехали на чемпионат мира. Хотелось ли им опять в «пузырь»?
— Конечно, они же не просто так ехали. У них тоже есть жены, девушки, родственники, которых они толком не видели. Но ребята ни разу не играли на чемпионате мира, решили поехать, сыграть за страну.
— Пока
— Да. Не смотрел, честно говоря, их состав. Может быть, адаптация пока проходит, они ведь всегда начинают не очень.
— Что с «Оттавой», когда будете в
— Движемся в правильном направлении, команда молодая, хорошая. Почти каждый матч мы играли против команд, которые бьются за
— Артем Зуб провел первый сезон в «Оттаве». Удивлены тем, как он вписался?
— Удивился, конечно. Он провел замечательный сезон, делал много хороших вещей, все сложилось отлично.
— Артема Анисимова трижды выставляли на драфт отказов. Это бьет по самолюбию?
— Нет. Наоборот, мне кажется, он ждал, что его заберет другой клуб.
— Мы видели, что не все российские ребята хорошо подготовились к началу сезона в НХЛ. Что вы делали, чтобы подготовиться лучше?
— Ничего нового не делал. Занимался с тренером и спокойно готовился к сезону.
— Много писали о ваших семейных проблемах. Сейчас вас ничего не беспокоит?
— Нет, все хорошо. Удивляло только, что об этом писали в спортивных СМИ. На самом деле я был сосредоточен на хоккее. Только если мне никто не позвонит и не накрутит. Это больше относилось к моим близким людям, которые больше за всем следили.