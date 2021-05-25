Лидер группы ЧМ по хоккею усилился игроком из НХЛ перед матчем с Казахстаном
Нападающий канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз» Доминик Кахун присоединился к сборной Германии на чемпионате мира в
Нападающий канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз» Доминик Кахун присоединился к сборной Германии на чемпионате мира в
«Доминик Кахун усиливает команду Германии в Риге», — написала организация в твиттере, опубликовав фото прибывшего игрока.
Напомним, что сборная Германии является лидером группы В. В среду, 26 мая, она проведет матч с командой Казахстана, которая потерпела первое поражение от США и упала на пятое место. Игра начнется в 19:15 по времени