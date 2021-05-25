Сборная Швеции разгромила швейцарцев и одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею

Заброшенными шайбами отметились Йеспер Фрёден (9-я и 31-я минуты), Адриан Кемпе (11), Виктор Олофссон (23), Магнус Нюгрен (42), Нильс Лундквист (48) и Хенрик Тёммернес (51). На матче работала бригада судей Континентальной хоккейной лиги — россияне Роман Гофман и Никита Шалагин, а также белорусы Максим Сидоренко и Дмитрий Голяк.

Фрёден провел первый в карьере матч на чемпионатах мира, нападающий пропустил две стартовые встречи и был заявлен перед игрой со швейцарцами. Ворота сборной Швеции защищал Адам Рейдеборн, выступавший за казанский «Ак Барс» на протяжении двух последних сезонов. После четвертой пропущенной шайбы вратаря швейцарской команды Леонардо Дженони заменил Рето Берра.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ccW_ETY6qp8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборные Швеции и Швейцарии в рамках чемпионатов мира провели 39-й матч. Шведы одержали 29-ю победу при четырех ничьих и шести поражениях. Шведские хоккеисты обыграли швейцарцев на мировом первенстве в восьмой раз подряд. Дважды команды встречались в финалах (2013, 2018), обе встречи завершились в пользу шведов (5:1, 3:2 Б).

Шведские хоккеисты одержали первую победу на текущем чемпионате мира, в двух стартовых матчах они уступили датчанам (3:4) и белорусам (0:1). Швейцарцы потерпели первое поражение после побед над чехами (5:2) и датчанами (1:0). Сборная Швеции занимает шестое место в турнирной таблице группы А, швейцарцы идут третьими. В следующем матче швейцарская команда 27 мая сыграет со словаками, а шведы в тот же день встретятся с чехами.