Шведы начали спасать репутацию и честь страны. Они не повторили провал Канады и устроили кошмар Швейцарии

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
16:15Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
16:15Не началсяРоссия
Дания
Группа A
20:15Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
20:15Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
36
3
Швейцария
36
4
Дания
35
5
Беларусь
34
6
Швеция
33
7
Чехия
32
8
Великобритания
31
Группа B
1
Германия
39
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
США
36
5
Казахстан
34
6
Норвегия
33
7
Канада
30
8
Италия
30
25 мая, источник: Спорт-Экспресс

Шведы начали спасать репутацию и честь страны. Они не повторили провал Канады и устроили кошмар Швейцарии

«Тре Крунур» рано списывать со счетов. В группе А, где играет российская сборная, все непредсказуемо.

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Источник: РИА "Новости"

Шведы — одни из творцов сенсаций первых дней чемпионата мира. Перед турниром «Тре Крунур» относили к числу фаворитов группы А — уж в матчах с Данией и Белоруссией скандинавы точно должны были набирать очки. Как бы не так. Команда Юхана Гарпенлева не справилась с датчанами (3:4), а затем проиграла сборной Белоруссии впервые с 2002 года (0:1). Шведы скатились на дно группы, а местные журналисты жестко прошлись по выступлению команды в Латвии. Яркий пример — заголовок издания Hockey News: «У Гарпенлева есть пять матчей, чтобы спасти свою репутацию. И честь Швеции».

Швейцарцы, напротив, начали турнир без раскачки — обыграли чехов (5:2) и датчан (1:0). Команда Патрика Фишера привезла в Ригу сбалансированный и крепкий состав. Вратарскую бригаду составили опытные Рето Берра и Леонардо Дженони, которые выигрывали серебряные медали на ЧМ-2018. Приняли вызов в сборную хоккеисты из НХЛ: Нико Хишир, Йонас Зигенталер (оба — из «Нью-Джерси»), Филипп Курашев из «Чикаго» и Тимо Майер из «Сан-Хосе». На фоне нестабильной игры грандов шансы швейцарцев пошуметь на чемпионате мира значительно возросли.

Шведы, проиграв сегодня, поставили бы себя в бедственное положение. Так «Тре Крунур» рисковали и вовсе не попасть в плей-офф. Но следовать примеру Канады, уступившей в трех матчах кряду, команда Гарпенлева не стала. На швейцарцев она вышла сверхмотивированной и одержала первую победу в Риге, да еще с разгромным счетом.

Швейцарцы попытались обескуражить «Тре Крунур» взрывным началом, но шведы были к этому готовы. И хотя парни Фишера перебросали соперника, после первого периода они уступали 0:2. Дебютирующий на турнире форвард сборной Швеции Йеспер Фреден открыл счет на 9-й минуте, а спустя несколько смен Адриан Кемпе удвоил преимущество. Вторая пропущенная шайба — на совести основного вратаря Дженони. Броски с кистей со входа в зону нужно ловить.

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Швейцарцы пытались перехватить инициативу, но их атаки смотрелись чересчур примитивно. Не ощущалось, что у штаба Фишера был какой-то план Б. Все задумки нападения читались обороной шведов. Сильный матч провел и голкипер Адам Рейдеборн — не стоит приуменьшать его вклад в победу. Экс-вратарь «Ак Барса», который так и не нашел новое место работы, справился с 28 бросками и оформил первый «сухарь» на турнире.

Во втором периоде диспозиция не изменилась. Шведы практически не давали сопернику шансов задуматься о камбэке. Виктор Олофссон и оформивший дубль Фреден довели счет до разгромного и отправили готовиться к следующему матчу голкипера Дженони. На льду появился его дублер Мелвин Ниффелер — дебютант чемпионатов мира. «Тре Крунур» поздравили 26-летнего вратаря со знаменательным событием тремя точными бросками — отличились защитники Магнус Нюгрен, Нильс Лундквист и Хенрик Теммернес.

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В третьем матче на турнире шведы наконец-то проснулись и показали привычный для себя хоккей. Впечатлила реализация бросков команды Гарпенлева — семь голов с 27 попаданий в створ. В атаке у шведов получалось абсолютно все. Пока не особо заметен форвард «Анахайма» Рикард Раккель, которого считали одной из главных звезд всего турнира. Но и без него у «Тре Крунур» нашлось кому забивать. По разгромному счету не стоит делать далекоидущих выводов. Швейцарцы по-прежнему остаются теневыми фаворитами чемпионата мира. Россиянам важно ответственно подойти к матчам с этими командами — они точно могут преподнести сюрпризы.

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Швейцария
0:7
0:2, 0:2, 0:3
Швеция
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Шведы начали спасать репутацию и честь страны
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Швейцария
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Чехословакия
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